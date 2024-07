X: Elon Musk vuole lanciare un tasto "dislike", ecco tutti i dettagli

Elon Musk continua a perseguire l'introduzione di un sistema di "dislike" su X, l'ex Twitter. L'obiettivo di questa nuova funzionalità è migliorare il modo in cui vengono ordinate le risposte ai post, dando maggiore risalto a quelle più pertinenti e interessanti. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, alcuni indizi presenti nell'app di X per iOS suggeriscono che il pulsante "dislike" potrebbe assumere la forma di un cuore spezzato, posizionato accanto all'attuale cuore pieno usato per i "like".

Già durante il periodo pre-acquisizione da parte di Musk, Twitter aveva testato la possibilità di votare i post sia positivamente che negativamente. Ora, però, sembra che X stia considerando l'introduzione del downvote solo per le risposte, in modo da far emergere quelle più apprezzate e relegare in fondo quelle meno gradite. Questo sistema potrebbe scoraggiare la pubblicazione di commenti provocatori o offensivi, che vengono spesso scritti con l'intento di generare reazioni negative.

All'inizio di luglio, l'utente esperto di codice Aaron Perris (@aaronp613 su X) aveva scoperto riferimenti a una funzionalità di downvote in fase di sviluppo. Recentemente, ha trovato ulteriori immagini nell'app che confermano la presenza di un pulsante a forma di cuore spezzato e testi espliciti legati al downvote.

The ability to dislike posts are coming to the X for iOS app as well pic.twitter.com/rWk5mkRcip — Aaron (@aaronp613) July 11, 2024

Diverse segnalazioni sull'introduzione dei dislike su X

Gli screenshot condivisi da Perris mostrano che l'app di X include nuove voci che fanno riferimento al downvote e stringhe di testo che chiedono conferma all'utente prima di esprimere il suo "dislike". Alcuni testi parlano di "post" in generale e non solo di "risposte", lasciando intendere che X potrebbe estendere la funzionalità anche ai post principali.

Un altro utente, @P4mui su X, ha condiviso video in cui si vede il pulsante "dislike" in azione. In uno di questi video, un utente chiede a un altro di mettere "dislike" alla sua risposta. Questo utente, che aveva abilitato il pulsante tramite un'opzione nascosta, ha specificato che per ora la funzione è attiva solo per le risposte, ma non è chiaro se in futuro verrà estesa ai post principali.

Inoltre, il pulsante "dislike" è stato individuato sull'account di un dipendente di X che aveva condiviso un video dimostrativo di un nuovo modo per espandere le risposte. Il post è stato rapidamente cancellato e ripubblicato senza il pulsante visibile. Il numero crescente di segnalazioni fa pensare che X stia per lanciare test pubblici più ampi del pulsante "dislike".