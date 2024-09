X: dietrofront, rispettate le scelte della Corte Suprema brasiliana

La piattaforma X ha deciso di adottare un atteggiamento più conciliatorio nei confronti della Corte Suprema brasiliana, interrompendo lo scontro che era in corso da tempo. Stando a quanto riportato dal New York Times, l'azienda avrebbe informato la corte di aver ottemperato agli ordini ricevuti, bloccando gli account indicati, pagando le sanzioni previste e nominando un nuovo rappresentante ufficiale in Brasile.

Nonostante questo passo, la Corte Suprema ha replicato che X non avrebbe presentato la documentazione necessaria in modo completo, concedendole un ulteriore termine di cinque giorni per regolarizzare la situazione. La tensione tra la piattaforma e la Corte Suprema è nata durante un'indagine volta a contrastare la diffusione di notizie false nel corso delle elezioni brasiliane.

In quel contesto, il giudice Alexandre de Moraes aveva emesso un ordine per il blocco di alcuni profili, ordine che X inizialmente non ha rispettato. Come reazione, Moraes ha imposto un divieto temporaneo sull'uso di X in Brasile, minacciando anche di multare chi tentasse di aggirare il blocco usando reti VPN.

La vicenda X in Brasile: tutte le novità e cosa è accaduto

Dopo alcuni giorni di blackout, X è stato nuovamente accessibile agli utenti brasiliani all'inizio di questa settimana. Il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, ha però precisato che il ritorno della piattaforma è coinciso con il trasferimento della sua infrastruttura verso Cloudflare, ma tale coincidenza non era parte di un piano coordinato.

Durante il periodo di blocco, molti utenti brasiliani hanno esplorato altre piattaforme social, portando a un incremento dell'utilizzo di servizi come Bluesky e Tumblr.

Al momento, X non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. Né Elon Musk né il profilo ufficiale della piattaforma hanno commentato la vicenda. Tuttavia, X ha fatto sapere che intende continuare a collaborare con il governo brasiliano, impegnandosi a risolvere la questione per ristabilire definitivamente la sua presenza nel Paese.