X: controversie legali passano al distretto "repubblicano" del Texas

X, la piattaforma di social media precedentemente conosciuta come Twitter, ha deciso di trasferire tutte le sue controversie legali al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas. Questo cambiamento fa parte di una serie di modifiche apportate recentemente ai termini di servizio e all'informativa sulla privacy della piattaforma, che entreranno in vigore dal 15 novembre.

La scelta di spostare le questioni legali in Texas segue la decisione del proprietario di X, Elon Musk, di trasferire la sede dell'azienda da San Francisco a Bastrop, vicino ad Austin. Tuttavia, è importante notare che Bastrop si trova nel distretto occidentale del Texas, mentre X ha scelto il distretto settentrionale come sede per le sue dispute legali.

Questa mossa ha destato curiosità tra gli esperti, dato che la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche preferisce generalmente il distretto settentrionale della California, area con una lunga storia di controversie legate al settore tecnologico.

Un distretto molto repubblicano

Il distretto settentrionale del Texas, invece, è conosciuto per avere una giurisdizione considerata favorevole agli attivisti conservatori, dato che 10 degli 11 giudici attivi sono stati nominati da presidenti repubblicani. Questa caratteristica potrebbe rendere la regione un'area strategica per le controversie legali che X potrebbe affrontare in futuro, specialmente in contesti politici o legati a politiche aziendali contestate.

Secondo il professor G.S. Hans, esperto di diritto presso la Cornell University, la scelta di questo tribunale appare "insolita", soprattutto considerando che il distretto settentrionale della California è la scelta standard per le aziende tecnologiche, grazie alla sua esperienza consolidata e al volume di cause legali in questo settore. Hans sottolinea che il distretto settentrionale del Texas non ha la stessa storia o familiarità con le questioni legali tecnologiche rispetto alla California.