Wyze include nuove funzionalità AI nelle telecamere di sicurezza

Wyze, celebre marchio di videocamere di sicurezza che negli anni scorsi è stato nell’occhio del ciclone per via di uno scandalo relativo alla sicurezza e alla privacy, ha deciso di reinventarsi, introducendo l’AI nei suoi prodotti. Nelle scorse ore, l’azienda ha infatti lanciato ufficialmente Cam Unlimited Pro. Si tratta un nuovo abbonamento che dà accesso a diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Queste includono ad esempio nuovi avvisi descrittivi (Descriptive Alerts) e notifiche di testo generate dall'intelligenza artificiale che riassumono accuratamente gli eventi di movimento attivati ​​dalla videocamera. Questa potente funzionalità dovrebbe fornire avvisi molto dettagliati in modo da poter determinare se sia necessario guardare il videoclip completo oppure no.

In passato, i vecchi avvisi di Wyze potevano segnalare qualcosa come "Animale domestico rilevato da Backyard Cam". Con gli avvisi descrittivi, cambierà in "Piccolo cane bianco che gioca con una pallina da tennis in giardino alle 16:04". L’AI può anche fornire descrizioni accurate delle persone alla porta di casa, in modo da sapere se hanno lasciato un pacco o consegnato la spesa.

Wyze: tra le funzionalità anche il riconoscimento facciale

Descriptive Alerts è solo la punta dell'iceberg, poiché il nuovo livello di abbonamento Cam Unlimited Pro sblocca anche AI ​​Video Search. Questa nuova funzionalità consente di inserire una frase di testo si cercano eventi di movimento e dovrebbe consentire di trovare rapidamente qualsiasi video. Ad esempio, digitando "camion UPS marrone" l'app estrarrà tutti i video con contenuti corrispondenti alla tua descrizione.

Altre funzionalità includono il riconoscimento facciale per volti noti, rilevamento di persone, animali domestici, veicoli e pacchi, rilevamento di rottura vetri, cronologia multi-cam, Wyze Web View, nessuna restrizione di tempo per la visualizzazione in diretta e archiviazione cloud per i tuoi file. L'abbonamento Cam Unlimited Pro è supportato da tutte le telecamere Wyze, ad eccezione di Wyze Cam v1, Wyze Video Doorbell v1 e Wyze Cam Outdoor v1. Un singolo abbonamento copre tutte le telecamere supportate e l'iscrizione costa 20 dollari al mese o 200 dollari all'anno.