WordPress 6.4: le principali novità

WordPress 6.4, nome in codice "Shirley" come tributo alla jazzista statunitense Shirley Horn, è la terza major release del CMS Open Source rilasciata nel corso del 2023. Questo aggiornamento è il risultato dell'elaborazione di quasi 270 ticket tra miglioramenti prestazioni e implementazione di nuove feature, bugfix e correzioni utili al miglioramento della UX. Analizziamo in breve le principali novità del rilascio.

Prestazioni e caricamento

Tra le critiche più frequenti al progetto vi è spesso quella secondo cui esso non sarebbe sufficientemente ottimizzato dal punto di vista delle performance. Per questo motivo gli sviluppatori di WordPress hanno lavorato in particolare sulla velocità di caricamento di immagini, temi e file CSS. Migliorando nel contempo anche la gestione della object cache.

Block Hooks

I Block Hooks sono una nuova feature della piattaforma dedicata nella specifico all'inserimento automatico dei blocchi. Questi ultimi vengono aggiunti tenendo conto delle relazioni esistenti con le istanze degli altri blocchi. Motivo per il quale un blocco per i "Like" potrebbe seguire automaticamente quello destinato a contenere un articolo. L'idea è in sostanza quella di garantire la compatibilità con gli hook dei temi block based, ciò renderà più semplice l'applicazione di filtri ed action per l'ampliamento delle funzionalità di base.

Tema di default: Twenty Twenty-Four

Twenty Twenty-Four è il nuovo tema predefinito per la versione 6.4. Per la sua realizzazione sono stati combinati patter e modelli di diversa natura, con l'obbiettivo di ottenere un tema compatibile con qualunque tipo di progetto. Si tratta di un tema block based, sia in stile chiaro che scuro, che ha il vantaggio di offrire un supporto completo con le più recenti funzionalità di editing di WordPress.

WordPress 6.4 will come bundled with Twenty Twenty-Four: a new, multi-faceted default theme featuring a collection of over 35 beautiful patterns. Get ready to experience site editing at its finest. ✨ #WordPress pic.twitter.com/HykchEH4bp — WordPress (@WordPress) November 4, 2023

Palette dei comandi e immagini

WordPress 6.4 presenta anche una palette dei comandi rinnovata grazie ad un nuovo design, questo con lo scopo di accedere più velocemente alle scorciatoie e agli ultimi comandi disponibili.

Honing our Command Palette skills for tomorrow's WordPress 6.4 release. 🥷 pic.twitter.com/K3KT0aB5jI — WordPress blog & podcast (@TheWPMinute) November 6, 2023

Per quanto riguarda invece la gestione delle immagini, è la segnalare il supporto per lightbox tra gli strumenti per l'editing dei media. Esso permette di ingrandire un blocco di immagini, con possibilità di agire anche sulle proporzioni e sul colore dello sfondo.

Here's all the new features in WordPress 6.4 👇🧵 1. Images now support the Image Lightbox feature by default (clicking an image expands it in the same window) pic.twitter.com/ELrCY9e0yG — Davies Media Design (@DaviesMediaDes) November 7, 2023