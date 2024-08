Word per Windows: rilasciato Disegno e blocco per gli Insider

A gennaio 2023, Microsoft ha aggiunto una nuova funzionalità a OneNote per Windows chiamata “Disegno e blocco” (Draw and Hold). Questa è stata progettata per consentire alle persone che desideravano utilizzare la scrittura a mano digitale per creare forme dall'aspetto più ordinato nell'app. Questa settimana, l'azienda ha annunciato che i membri del programma Microsoft 365 Insider possono testare l'aggiunta di Disegno e blocco anche all'app Word per Windows. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che l'aggiunta di Draw and Hold a Word si basava sulla richiesta di molti utenti. Quest’ultimi desideravano che la funzionalità in OneNote fosse disponibile anche per l'app di elaborazione testi.

Word per Windows: come funziona Disegno e blocco

Come con la versione OneNote, Disegno e blocco in Word per Windows consente agli utenti di tracciare una linea, una freccia o una forma sullo schermo con una penna digitale e un touchscreen. Una volta fatto, bisognerà tenere la penna in posizione per un breve momento. A questo punto si dovrebbe vedere la forma digitale trasformarsi sullo schermo in una versione dall'aspetto più ordinato. È quindi possibile posizionare il cursore su di essa e trascinarla se si desidera ridimensionare la forma o ruotarla. Questa funzionalità supporta la creazione di diverse forme in Word per Windows. In realtà aggiunge altre due forme che non erano incluse quando la funzionalità è stata aggiunta a OneNote più di un anno fa. Le forme incluse sono: cerchio, ellisse, triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, pentagono, esagono, cuore e stella. Le ultime due forme non sono presenti su OneNote.

I membri del programma Microsoft 365 Insider possono provare la nuova funzionalità Disegno e blocco in Word per Windows se utilizzano la versione 2406 dell’app (build 17726.20016) o successiva. I membri Insider che utilizzano Word e che utilizzano anche i prodotti iPhone o iPad di Apple hanno avuto la possibilità di provare un'altra funzionalità a luglio che ha consentito loro di aprire e convertire i propri documenti Word in file PDF in modo molto più rapido.