OneNote per Windows: in arrivo nuovo ink tutorial interattivo

Negli ultimi mesi Microsoft ha aggiunto una serie di funzionalità di inchiostro digitale alla sua app OneNote per Windows. Oggi, l'azienda ha introdotto una nuova funzionalità OneNote per i membri del programma Microsoft 365 Insider progettata per aiutare a insegnare agli utenti ad utilizzare queste funzionalità dell'input penna. In un post sul blog, la società afferma che i membri del programma di anteprima possono già provare il nuovo ink tutorial interattivo nell'app OneNote. Come riportato da Microsoft: “il tutorial interattivo utilizza un approccio mostra e racconta per offrire un'introduzione completa alle operazioni che è possibile eseguire con l'input penna in OneNote per Windows. Include video utili che mostrano varie funzionalità dell'inchiostro, inclusa la nostra innovativa penna per la conversione dell'inchiostro in testo, nonché attività pratiche che puoi provare”.

OneNote per Windows: come avviare il tutorial interattivo

I membri Insider che aprono una nuova pagina nell'app OneNote per Windows vedranno un nuovo messaggio che informa loro che è disponibile un nuovo tutorial. Per visualizzarlo basterà semplicemente cliccare sul pulsante Try It. Per rivedere il tutorial interattivo è necessario fare clic sul pulsante Help nella scheda Draw e poi selezionare l'opzione Tutorial. Microsoft afferma che la parte interattiva dell’ink tutorial richiederà l'uso di una penna. Durante il tutorial, il touchpad o il mouse non funzioneranno su OneNote per Windows. Tuttavia, gli utenti possono comunque visualizzare i video non interattivi nel tutorial anche se non si ha una stylo a portata di mano.

In ultimo, bisogna ricordare che i nuovi tutorial non funzioneranno sulle versioni Windows N, perché non supportano le funzioni multimediali. È comunque possibile scaricare Windows Media Feature Pack per abilitare tale supporto. Il nuovo ink tutorial in OneNote per Windows è ora disponibili per i partecipanti al programma Microsoft 365 Insider che eseguono la versione 2405 (build 17628.20006). Tuttavia, nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche per la versione ufficiale dell’app.