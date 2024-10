Word: bug elimina i documenti invece di salvarli

Microsoft ha avvisato gli utenti di un problema noto che potrebbe causare l'eliminazione di alcuni documenti Word per Windows anziché il loro salvataggio. Come spiegato dall'azienda, questo bug riguarda solo gli utenti di Word per Microsoft 365 v.2409, build 18025.20104. Inoltre, questo problema si verifica solo quando gli utenti chiudono Word dopo aver apportato modifiche e viene chiesto loro di salvare. Dopo aver salvato le modifiche in questo modo, il file potrebbe scomparire. Nei sistemi interessati, il problema noto causa l'eliminazione dei file salvati localmente dopo il salvataggio se i nomi dei file includono il simbolo # o hanno un'estensione in maiuscolo, come .DOCX o .RTF. Redmond ha confermato il problema dopo le diffuse segnalazioni degli utenti che lamentavano che Microsoft Word aveva iniziato a eliminare alcuni dei loro file salvati.

Word: soluzioni temporanee per il problema di Microsoft

Il team Word di Microsoft sta indagando sul problema. Finché non sarà disponibile una correzione, gli utenti interessati possono adottare diverse misure per aggirarlo. Ad esempio, potrebbe essere utile controllare il cestino, poiché il file eliminato potrebbe essere recuperabile da lì. Gli utenti possono anche salvare manualmente i propri documenti prima di tentare di chiudere Word. Secondo i test dell’azienda: "il problema si verifica dopo il salvataggio quando viene richiesto di fare clic su X per chiudere Word. Al momento non si riproduce quando si salva manualmente prima della chiusura".

Inoltre, gli utenti possono abilitare l'impostazione "Non mostrare la visualizzazione Backstage quando si apre o si salvano file con le scelte rapide da tastiera". Basta seguire il percorso File, Altro, Opzioni e Salvataggio. Un'altra soluzione temporanea è quella di tornare alla versione precedente finché non viene implementata una correzione. Per fare ciò bisogna aprire una nuova finestra del Prompt dei comandi con privilegi di amministratore dalla casella di ricerca di Windows. In seguito, basterà incollare i seguenti comandi e premendo Invio dopo ciascuno: “cd %programfiles%\File comuni\Microsoft Shared\ClickToRun” “officec2rclient.exe /update utente updatetoversion=17928.20156”.

Il mese scorso, Redmond ha risolto un altro problema noto che interessava le app di Microsoft 365 come Outlook, Word, Excel e OneNote. Tale bug causava l'arresto anomalo durante la digitazione o il controllo ortografico di un testo. Ad agosto, Microsoft ha anche condiviso soluzioni temporanee per problemi noti che innescavano problemi di accesso a Gmail per gli utenti di Outlook classico e causavano l'arresto anomalo di Outlook dopo l'apertura.