Wirex Card: fai shopping con le cripto in modo semplice e veloce

Con Wirex Card puoi spendere le tue criptovalute ovunque, in modo semplice e comodo, proprio come se stessi usando una carta di credito tradizionale. Ma non è tutto: ci sono anche molti altri vantaggi. Ecco una veloce panoramica del perché dovresti affidarti a Wirex.

Perché scegliere la Carta Wirex per le spese di tutti i giorni

La carta Wirex rappresenta una rivoluzione nel mondo delle transazioni digitali, offrendo una usabilità universale che ti permette di spendere le tue criptovalute con la stessa facilità con cui usi denaro contante. Immagina di poter utilizzare Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre criptovalute per tutte le tue spese quotidiane, sia online che in negozi fisici che accettano pagamenti tramite carta. Con Wirex puoi farlo senza il bisogno di complicati processi di conversione.

Oltre alla praticità, ogni acquisto effettuato con la tua carta Wirex si traduce in un vantaggio tangibile per te, grazie al programma Cryptoback che ti offre fino all'8% di ricompense. Queste ricompense vengono depositate direttamente sul tuo conto Wirex, permettendoti di incrementare il tuo patrimonio digitale semplicemente facendo shopping.

Lato sicurezza Wirex ha dei protocolli avanzati come la doppia verifica e il blocco istantaneo della carta in caso di smarrimento o furto. In più, ogni volta che effettui una transazione ricevi una notifica. Grazie all’app dedicata puoi gestire con facilità i tuoi fondi, passando senza ostacoli tra contanti, stablecoin e criptovalute grazie ad un’interfaccia semplice e intuitiva.

Al momento Wirex offre tre piani tariffari, Standard, Premium ed Elite, per adattarsi a diverse esigenze e stili di vita. Il piano Standard è gratuito e offre fino al 1% di Cryptoback, mentre i piani Premium ed Elite aumentano i benefici, inclusi bonus di risparmio annuo su saldo WXT e tassi di interesse sugli X-Account, a fronte di un canone mensile.

Approfitta di questo nuovo modo di accedere alla tue criptovalute. Richiedi la tua Wirex Card online e inizia a sfruttare tutti i vantaggi delle criptovalute anche al di fuori del digitale. Che tu scelga una carta fisica per i tuoi acquisti quotidiani o una carta virtuale per lo shopping online, con Wirex puoi unire il meglio dei due mondi. Visita ora il sito, registrati, scegli il piano che fa per te e trasforma il modo in cui spendi le tue criptovalute.

