Wine 9.19 rilasciato con i miglioramenti di Wayland

L'ultima versione di sviluppo di Wine, la v. 9.19, è stata recentemente rilasciata in via ufficiale, portando nuove funzionalità e miglioramenti abbastanza interessante. Per chi non lo conoscesse, Wine è un emulatore affidabile e rinomato che consente agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows sui propri dispositivi. Le novità di Wine 9.19 non sono molte, ma servono a migliorare il sistema e introdurre piccole funzionalità utili. Per iniziare, questa versione aggiorna le tabelle dei caratteri a Unicode 16.0.0. Ciò garantisce un migliore supporto per gli standard di testo moderni e offre esperienze più fluide in varie lingue e simboli. Inoltre, gli utenti che si affidano a Wayland saranno felici di sapere del posizionamento migliorato delle finestre nel driver Wayland. Si tratta un passo importante verso un'esperienza più fluida e nativa sui desktop Wayland.

Wine 9.19: novità per i giocatori e correzioni di bug

Wine 9.19 ha aggiunto anche una novità interessanti per tutti i gamer e gli utenti appassionati di retrogaming. Questa versione estende infatti il supporto per le sessioni di rete in DirectPlay. Tale miglioramento significa che più giochi legacy possono connettersi e comunicare in modalità multigiocatore in modo più affidabile. Inoltre, l'aggiunta di notifiche di modifica del dispositivo plug-and-play rende Wine più adattabile quando i dispositivi esterni sono collegati o scollegati, migliorando la praticità complessiva.

Come sempre, la nuova versione include anche varie correzioni di bug noti, ovvero identificati nelle versioni precedenti (in questo caso si tratta di 11 problemi in totale). Ciò migliora la stabilità e l'usabilità complessiva dell’emulatore Windows. Chi desidera conoscere tutte le novità nel dettaglio può consultare il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale di Wine. Per coloro che sono interessati a provare o aggiornare la propria installazione attuale, il codice sorgente di Wine 9.19 può essere scaricato dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.