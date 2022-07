Windows Terminal si aggiorna, correzione per i crash

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha comunicato di aver rilasciato nuovi aggiornamenti per Windows Terminal per i suoi più recenti sistemi oprativi, sia per il canale stabile che per quello di anteprima. Si tratta senza dubbio alcuno di un’ottima notizia per tutti coloro che se ne servono su base regolare e che recentemente lamentavano qualche problema di utilizzo.

Per quel che riguarda il canale stabile, l’ultimo update porta lo strumento alla versione 1.14.186. Include tutta una serie di correzioni utili per far fronte ai molteplici crash che potevano verificarsi in precedenza.

Per quanto riguarda la Preview, Microsoft ha rilasciato la versione 1.15.186. L’aggiornamento offre il supporto completo per la selezione della tastiera e il supporto sperimentale per i segni della barra di scorrimento, in maniera tale da riuscire a trovare elementi specifici nella cronologia di Windows Terminal.

I segni di scorrimento, infatti, possono essere navigati usando le azioni del Terminale per passare direttamente a un segno specifico, ma è anche possibile attivare la funzione per visualizzarli sulla barra di scorrimento, così da poter cercare manualmente il testo desiderato.

Questa versione offre anche alcuni miglioramenti minori, incluso il supporto per la sequenza di escape DECPS, la quale permette agli utenti di riprodurre suoni tramite il Terminale, oltre a nuovi acceleratori di tastiera per l’estensione della shell di Windows Terminal, per utilizzare le scorciatoie da tastiera per aprire file o cartelle in Terminale, Anteprima terminale o Terminale (Dev).

Queste ultime funzioni, è però bene tenerlo presente, al momento sono ancora sperimentali, per cui non è da escludere che possano essere soggette a modifiche, ma si tratta senz’altro un’altra gradita aggiunta per coloro che adoperano assiduamente lo strumento in questione.