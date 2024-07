CrowdStrike: pubblicata una guida per risolvere problemi tecnici

CrowdStrike ha recentemente lanciato un nuovo centro di assistenza per affrontare un problema tecnico causato da un aggiornamento difettoso, che ha bloccato 8,5 milioni di computer Windows a livello globale. Questo centro di assistenza offre una serie di risorse utili per gli utenti colpiti.

Sul sito del centro di assistenza, è possibile trovare informazioni tecniche dettagliate sulle cause del problema e sui sistemi coinvolti. George Kurtz, l'amministratore delegato di CrowdStrike, ha rilasciato una dichiarazione per spiegare la situazione e rassicurare gli utenti.

La pagina fornisce anche procedure di ripristino, inclusi link per recuperare le chiavi Bitlocker e alle pagine di supporto di terze parti utili per risolvere il problema. Per gli utenti registrati, è disponibile un articolo della knowledge base che spiega come utilizzare una chiavetta USB bootable per riparare i sistemi affetti. Inoltre, Microsoft ha rilasciato uno strumento per eliminare automaticamente il file che causava la schermata blu sui computer.

Oltre a risolvere il problema tecnico, CrowdStrike ha emesso un avviso su un nuovo malware che sfrutta la situazione. Questo malware si diffonde attraverso un archivio ZIP denominato "crowdstrike-hotfix.zip". Una volta aperto, esegue un programma dannoso chiamato "HijackLoader", che a sua volta carica un altro malware noto come "RemCos". La presenza di nomi di file e istruzioni in spagnolo suggerisce che la campagna sia mirata principalmente ai clienti latinoamericani di CrowdStrike.

Attenzione ai siti falsi che imitano CrowdStrike

Un'altra preoccupazione è rappresentata dai siti falsi che imitano il sito ufficiale di CrowdStrike. Si tratta del primo caso noto in cui i pirati informatici sfruttano il problema dell'aggiornamento di Falcon per diffondere file dannosi indirizzati specificamente ai clienti latinoamericani.

CrowdStrike raccomanda vivamente agli utenti di rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell'azienda e al proprio team di supporto per risolvere il problema tecnico. È fondamentale seguire solo le istruzioni fornite da CrowdStrike per garantire una soluzione sicura e prevenire ulteriori complicazioni dovute al malware.

Mantenere alta la guardia contro i siti falsi e il malware è cruciale per proteggersi. CrowdStrike sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle indicazioni ufficiali e di utilizzare esclusivamente le risorse fornite attraverso i canali ufficiali per risolvere il problema in modo sicuro. Questo approccio è essenziale per evitare di cadere vittima di ulteriori minacce informatiche mentre si cerca di risolvere il problema tecnico.