Windows 11: risolto recente bug della barra delle applicazioni

A fine maggio, Microsoft ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti (non di sicurezza) per gli utenti Windows 11, build 22621.3662 e 22621.3662 (KB5037959). Poco dopo, la società ha confermato che l'aggiornamento stava causando problemi con la barra delle applicazioni, che a volte scompariva, non rispondeva, ecc. Oltre a ciò, gli utenti vedrebbero errori nel Visualizzatore eventi, come "Nome dell'applicazione che ha causato l'errore", "Taskbar.View.dll" e "Nome del modulo che ha causato l'errore". Fortunatamente, tutti questi fastidi ora sono scomparsi.

Windows 11: il bug della barra delle app viene corretto in automatico

Microsoft ha aggiornato le note di rilascio ufficiali per KB5037959 per chiarire che i problemi della barra delle applicazioni negli ultimi aggiornamenti non di sicurezza sono ormai risolti. L'azienda ha corretto il problema utilizzando la tecnica di rollback dei problemi noti. Questa permette di riparare da remoto i sistemi interessati senza dover disinstallare aggiornamenti, installare patch aggiuntive, riavviare o eseguire qualsiasi altra azione dell'utente. Chi ha installato la build 22621.3662 o 22621.366, non deve fare nulla per applicare la correzione. Tuttavia, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore prima che la risoluzione raggiunga i computer non gestiti. Per accelerare il processo basta semplicemente riavviare il sistema.

Per quanto riguarda gli amministratori IT, questi possono correggere l’errore della barra delle applicazioni in Windows 11 KB5037959 installando e configurando alcune Criteri di gruppo speciali. Queste sono disponibili in Computer Configuration e poi Administrative Templates. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Microsoft. Tutte le modifiche e i miglioramenti alle funzionalità in KB5037959 sono previsti negli aggiornamenti del Patch Tuesday di giugno 2024. Questi includono la barra degli indirizzi fissa in Esplora file, una nuova pagina Dispositivi collegati nell'app Impostazioni, il "Gestore account" leggermente spostato nel menu Start, il generatore QR integrato per i link e altro ancora. Inoltre, il sistema operativo dovrebbe ricevere anche numerosi aggiornamenti di sicurezza per rendere i dispositivi più sicuri.