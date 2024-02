Windows 11 KB5034765: bug fa sparire la barra delle applicazioni

All'inizio del mese, Microsoft ha rilasciato aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows supportate. Windows 11 22H2 e 23H2 hanno ottenuto KB5034765 con correzioni di sicurezza e altri miglioramenti generici. Tuttavia, per alcuni utenti, la versione KB5034765 ha introdotto soltanto problemi, in particolare con la barra delle applicazioni. Secondo vari report su Reddit e Feedback Hub di Microsoft, KB5034765 di Windows 11 mostrerebbe uno spazio vuoto al posto della barra delle applicazioni. Di conseguenza, gli interessati non possono avviare app, passare da un'applicazione in esecuzione all'altra, accedere al menu Impostazioni rapide, controllare l'area di notifiche, ecc. In Windows, la barra delle applicazioni è la base dell'interfaccia utente, quindi perdere l'accesso ad essa è un grosso problema.

Windows 11: come disinstallare l’aggiornamento KB5034765

Microsoft non ha ancora riconosciuto il bug. Pertanto, gli utenti interessati devono individuare il problema e riparare il proprio sistema senza guide o soluzioni alternative specifiche rilasciate del produttore di Windows. Fortunatamente, non sia necessaria una conoscenza approfondita di Windows per riparare il sistema. La soluzione più efficace per risolvere il problema, ad oggi, è la disinstallazione della versione Windows 11 KB5034765. Per avviare l’app Impostazioni senza utilizzare il menu Start (si presume che la barra delle applicazioni non sia accessibile), basta premere la scorciatoia da tastiera tasto Windows + I. In seguito, recarsi sulla sezione Windows Update e poi Cronologia aggiornamenti. Per tornare alla versione precedente di Windows 11 è sufficiente cliccare su Disinstalla aggiornamenti, poi trovare l’update KB5034765 e poi cliccare su Disinstalla. Per confermare, cliccare nuovamente sullo stesso pulsante. Infine, per rendere effettiva la modifica, basterà semplicemente riavviare il PC.

Ad oggi non è chiara la causa del bug e se KB5034765 sia effettivamente il colpevole. I fattori scatenanti possono infatti essere diversi. La disinstallazione dell’aggiornamento è ad oggi la soluzione più rapida e semplice. Microsoft non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito. Tuttavia, se il bug dovesse essere presente e coinvolgere sempre più utenti, l’azienda di Redmond sarà costretta a risolvere il problema e anche in fretta