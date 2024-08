Windows 11 rimuove limite di dimensione della partizione FAT32

Microsoft ha rimosso un limite di dimensione arbitrario di 32 GB per le partizioni FAT32 nell'ultima build di Windows 11 Canary, consentendo ora una dimensione massima di 2 TB. Come riportato sul blog di Windows Insider: "quando si formattano i dischi dalla riga di comando utilizzando il comando format, abbiamo aumentato il limite di dimensione FAT32 da 32 GB a 2 TB". In precedenza, nonostante questo limite artificiale di 32 GB, i sistemi Windows potevano comunque leggere file system FAT32 più grandi se creati su altri sistemi operativi o tramite metodi alternativi (ad esempio, da un prompt di Windows PowerShell con privilegi amministrativi o utilizzando app di terze parti che ignoravano questo limite di dimensione artificiale).

Giovedì Microsoft ha annunciato che questa modifica verrà introdotta nella Windows 11 Insider Preview Build 27686 per Windows Insider nel Canary Channel. Una volta che raggiungerà il canale stabile e sarà ampiamente disponibile, tutti gli utenti di Windows 11 potranno usare il comando format da un prompt della riga di comando. Ciò consentirà di creare partizioni fino a 2 TB senza dover installare app di terze parti o usare il prompt di PowerShell mentre si è connessi tramite un account amministratore. Tuttavia, lo strumento di formattazione del disco di Windows basato su GUI avrà comunque lo stesso limite di 32 GB per i file system FAT32.

Windows 11: nuova client sandbox con miglioramenti e nuove funzioni

Con la nuova build Canary, Microsoft ha anche introdotto la nuova anteprima del client sandbox di Windows 11. Questo si aggiorna tramite Microsoft Store e include diverse nuove funzionalità e miglioramenti, come la condivisione delle cartelle e il supporto della riga di comando. Il team di Windows Insider ha poi aggiunto che: "come parte di questa anteprima, stiamo introducendo il reindirizzamento degli appunti in fase di esecuzione, il controllo dell'input audio/video e la possibilità di condividere cartelle con l'host in fase di esecuzione. Puoi accedervi tramite la nuova icona ‘...’ in alto a destra sull'app. Inoltre, questa anteprima include una versione super anticipata del supporto della riga di comando (i comandi potrebbero cambiare nel tempo). Puoi usare il comando 'wsb.exe –help' per maggiori informazioni."

L’azienda di Redmond ha anche apportato delle ottimizzazioni per migliorare la durata della batteria per i sistemi nel canale Canary che eseguono la build 27686+. Inoltre, ha corretto un bug che causava la mancata sincronizzazione dell'icona della batteria nella schermata di blocco con il livello della batteria. A partire da questa build Canary, i dispositivi iscritti al programma Insider eseguiranno anche test di rete in background per inviare dati diagnostici Microsoft. Ciò semplificherà di molto la valutazione di futuri miglioramenti delle prestazioni di rete. Come ha spiegato infine l’azienda: "questi test utilizzeranno una piccola quantità di dati (fino a 10 MB/giorno) e verranno eseguiti solo su connessioni Ethernet e Wi-Fi non contrassegnate come a consumo. Ciò avverrà solo sui PC nel Canary Channel che eseguono la build 27686 e successive".