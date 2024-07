Windows 11: rilasciata correzione temporanea per il bug di Foto

Microsoft ha fornito una soluzione temporanea per un problema noto che impedisce l'avvio dell'app Microsoft Foto su alcuni sistemi Windows 11. L'azienda afferma che questo bug influisce sui dispositivi che eseguono Windows 11 22H2 e 23H2, su cui sono abilitati i criteri "Impedisci agli utenti non amministratori di installare app Windows in pacchetto" o i criteri BlockNonAdminUserInstall Configuration Service provider (CSP). È improbabile che i sistemi che eseguono le edizioni Windows Home riscontrino questo problema. Ciò perché è meno probabile che questi criteri vengano abilitati dagli utenti standard.

Come ricorda la stessa Microsoft, quando aveva riconosciuto il problema a giugno: "Se il tuo dispositivo ha aggiornato l'app Microsoft Foto dallo store di Windows a partire dal 4 giugno 2024 (versione 2024.11050.29009.0 e successive), potresti riscontrare problemi nell'avvio dell'applicazione. All'avvio dell'app, potrebbe essere visualizzato un cerchio che gira, dopodiché potrebbe scomparire. Se nel dispositivo è installato lo strumento di monitoraggio Procmon, l’errore potrebbe essere visualizzato come errore d’accesso negato all'uscita del processo (‘Stato di uscita: -2147024891’)".

Windows 11: come risolvere il problema di Foto

L’azienda Redmond sta lavorando per trovare una soluzione al problema. Tuttavia, agli amministratori Windows si consiglia di applicare una soluzione temporanea. Questa richiede l'installazione dell'ultimo Windows App SDK rilasciato durante il Patch Tuesday di luglio. Per fare ciò, basta seguire alcuni passaggi. In primis, scaricare Windows App SDK selezionando i link "Installer" appropriato per il sistema. ​Per eseguire l'installazione, bisognerà cliccare con il pulsante destro del mouse sul file windowsappruntimeinstall-x64.exe e scegliere "Esegui come amministratore". Si aprirà una finestra del prompt dei comandi che visualizzerà il testo mentre l'installazione è in corso. Non è necessaria alcuna azione mentre la finestra del prompt dei comandi è aperta. Inoltre, questa si chiuderà automaticamente una volta completata l'installazione.

Gli amministratori IT possono anche eseguire questo installer nel proprio ambiente utilizzando il contesto di sistema o di amministrazione. È possibile aggiungere il parametro "-quiet" al comando per impedire l'interazione dell'utente con il prompt. Bisogna infine ricordare che il programma di installazione deve essere eseguito solo una volta per dispositivo, non per utente.