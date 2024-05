Windows 11: nuove funzionalità per Strumento di cattura e Paint

Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti per le app Paint e Siapping Tool di Windows 11, dedicati ai membri Windows Insider nei canali Dev e Canary. Questi includono alcune novità, ma anche delle migliorie. In un post sul blog, Microsoft afferma che l'app Paint per Windows 11 è stata aggiornata alla versione 11.2404.42.0. L’unico cambiamento importante è il nome del suo art maker basato sull’AI generativa. Precedentemente nota come Paint Cocreator, la funzionalità è stata ora rinominata Image Creator. A parte questo, Image Creator non avrà funzioni aggiuntive rispetto a prima. Questo consente agli utenti di accedere al modello AI DALLE-E 3 per realizzare opere d'arte con solo pochi suggerimenti di testo.

Windows 11: rilevamento codici QR ed emoji negli screenshot

Lo Strumento di cattura per Windows 11 sta ottenendo un aumento del numero di versione a 11.2404.35.0. L’app introduce un modo di rilevare eventuali codici QR che potrebbero apparire negli screenshot in modo da poter accedere a quel collegamento da PC. Microsoft afferma che la funzione di rilevamento QR verrà avviata automaticamente quando un utente inserisce "Azioni di testo" dall'area di markup dell'app. Un'altra funzionalità aggiunta consentirà agli utenti di aggiungere emoji a qualsiasi screenshot acquisito con l'app. Come riporta Microsoft: “Per iniziare, apri la barra degli strumenti Forme e trova la nuova opzione Emoji. Seleziona un emoji e guardalo cadere al centro della tela. Puoi spostarlo o ridimensionarlo prima di fare clic e finalizzare eventuali modifiche”.

Infine, il nuovo aggiornamento dell'app Snipping Tool per Insider presenta alcuni miglioramenti alla forma. Gli utenti dell'app ora possono modificare l'opacità dei colori di riempimento e contorno di una forma. L'app ha aggiunto ancora una volta anche lo strumento righello. Questo è disponibile accedendo al menu a discesa "Visualizza altro" oppure puoi utilizzare la scorciatoia da tastiera "Ctrl + R". Tali novità potrebbero essere aggiunte per tutti gli utenti entro le prossime settimane.