Windows 11: installazione forzata dei driver AMD

Adoprando Windows Update è possibile effettuare il download di vari aggiornamenti su Windows 11, in special modo le patch di sicurezza, ma anche i driver dei componenti hardware. Purtroppo però accade molto spesso che Microsoft non rispetti la scelta dell’utente in tal senso, andando quindi a dare origine a problemi di vario tipo, come quelli che nel corso degli ultimi giorni stanno segnalando molteplici utenti sul Web.

Windows 11: problemi con i driver AMD

Nella sezione Opzioni avanzate di Windows Update in Windows 11 è disponibile la voce Aggiornamenti facoltativi che verifica la disponibilità degli aggiornamenti, ma il download avviene in modo manuale, in quanto spetta all'utente selezionare i singoli aggiornamenti. Andando ad esaminare l’elenco degli aggiornamenti installati è probabile che ci siano pure quelli relativi ai driver.

Microsoft installa le versioni WHQL (Windows Hardware Quality Labs) dei driver le quali che offrono una maggiore qualità e stabilità, ma dalla fine del mese di maggio viene installata una versione precedente dei driver per le GPU AMD Radeon, con cui si erano già verificati problemi in passato, che non ha compatibilità con il software Adrenalin Edition.

Microsoft agisce andando ad ignorare il criterio di gruppo, generalmente impostato dalle aziende per non scaricare i driver con Windows Update. Non si tratta ovviamente di un'azione intenzionale, ma di un bug. L’impostazione predefinita, sita in Configurazione computer, è Non configurato, per cui verranno scaricati i driver, ma la situazione si verifica anche se è stata scelta l’impostazione Attivata.

Per i privati il problema è parecchio fastidioso, ma comunque non grave, mentre a livello aziendale si potrebbero generare parecchi danni, in special modo se si tratta di driver che non rispettano il livello qualitativo promesso.