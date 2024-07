Windows 11: corretto bug che bloccava la barra delle applicazioni

Alla fine di giugno 2024, Microsoft ha confermato uno strano bug in alcune edizioni e configurazioni di Windows 11. La società ha rivelato che le edizioni di Windows N e le versioni normali con alcune funzionalità disattivate avevano una barra delle applicazioni difettosa. Questa avrebbe smesso di rispondere o addirittura sarebbe apparsa sullo schermo. Ora il problema sembra finalmente essere stato risolto. Tale bug perseguitava principalmente gli utenti di Windows N (uno SKU speciale con funzionalità multimediali disabilitate di default) e altre edizioni con "Funzionalità multimediali" disabilitate nel Pannello di controllo.

Nel changelog ufficiale di KB5040442, il Patch Tuesday di luglio 2024 di Windows 11, Microsoft ha confermato che la barra delle applicazioni dovrebbe funzionare nuovamente. Come riportato dalla società in merito al problema noto della barra delle applicazioni: “potrebbe non essere possibile visualizzare o interagire con la barra delle applicazioni dopo l'installazione di KB5039302. Questo problema si verifica sui dispositivi che eseguono l'edizione Windows N. Questa edizione è come le altre edizioni ma manca della maggior parte degli strumenti relativi ai media. Il problema si verifica anche se si disattiva "Funzioni multimediali" dal Pannello di controllo”.

Windows 11: come eseguire l’aggiornamento a KB5040442

KB5040442 è un update obbligatorio poiché contiene importanti aggiornamenti di sicurezza. Ciò significa che il sistema lo scaricherà e lo installerà senza chiedere il permesso. È comunque possibile velocizzare le cose andando su Impostazioni e poi Windows Update. A questo punto basterà cliccare su "Verifica aggiornamenti". In alternativa, è possibile accedere al catalogo di Microsoft Update e scaricare un pacchetto di installazione offline. Tuttavia, c'è ancora un problema noto che Microsoft deve risolvere. Nelle versioni 22H2 e 23H2 di Windows 11, gli utenti aziendali non possono eseguire l'aggiornamento dall'edizione Pro a Enterprise anche con una licenza valida. Microsoft sta lavorando a una soluzione per questo problema.

Infine, Microsoft ha recentemente emesso un promemoria che le versioni 21H2 e 22H2 di Windows 11 raggiungeranno la fine del supporto in meno di 90 giorni. I clienti che aderiscono a tali versioni verranno aggiornati forzatamente alla versione 23H2, che è attualmente la versione più recente di Windows 11.