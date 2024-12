Windows 11 24H2: app di backup Acronis avrà supporto BitLocker

Acronis True Image (precedentemente Cyber ​​Protect Home Office) è un popolare software di backup, clonazione e creazione di immagini, usata come alternativa all'app di backup predefinita di Microsoft. Recentemente, l'applicazione ha finalmente ricevuto il supporto per Windows 11 24H2 e BitLocker, ovvero l'aggiornamento delle funzionalità del 2024 per Windows 11. Questa novità arriva in un momento perfetto. Infatti, all'inizio del mese Microsoft ha annunciato che stava iniziando a distribuire l'aggiornamento a più utenti. Pertanto, l'aggiornamento delle funzionalità dovrebbe essere disponibile per il download per più persone.

Per chi non lo sapesse, Windows 11 24H2 ha ridotto i requisiti per la crittografia automatica dei dispositivi (Auto-DE). Ciò significa che gli OEM possono abilitare la crittografia automatica di BitLocker. In seguito alla modifica, Microsoft ha anche pubblicato una guida sul backup e il ripristino delle chiavi BitLocker. Inoltre, alcuni utenti sul forum di supporto Acronis si lamentavano di problemi di compatibilità con la versione 24H2. Con l’aggiornamento si spera che anche questi problemi vengano risolti.

Windows 11 24H2: per usare Acronis su PC è necessaria CPU Intel Core 2 Duo o equivalenti

Il changelog completo della nuova versione del sistema, build 41736, include diverse novità. In primis è stato aggiunto il supporto per Windows 11 24H2, garantendo il supporto per l'abilitazione automatica di BitLocker. Sono state poi introdotte correzioni di sicurezza, e migliore chiarezza nelle descrizioni dei messaggi di errore. Infine, Microsoft ha introdotto correzioni di bug e altri miglioramenti. Per quanto riguarda i requisiti di sistema compatibili con Acronis, la software house sottolinea che è necessario “Intel CORE 2 Duo (2 GHz) o processore equivalente che supporti le istruzioni SSE”.

Purtroppo, è bene ricordare che, se si utilizza un Core 2 Duo o un processore simile che non ha istruzioni x86_64-v2 come SSE4.2 e PopCnt, non sarà possibile installare Windows 11 24H2. Inoltre, non esiste alcun trucco o hack che possa aggirare questo requisito. Quindi, la menzione di Core 2 Duo nei requisiti ha poca importanza per l'ultimo client Windows. Microsoft ha anche recentemente chiarito che non ha intenzione di abbassare i requisiti di sistema per Windows 11 nonostante quanto affermato da alcuni media.