Microsoft lancia API per nuove funzionalità AI nelle app Windows

Nelle scorse ore, all’evento Ignite 2024, Microsoft ha annunciato nuove API di Imaging per Windows Copilot Runtime. Quest'ultima è stata annunciata al Build 2024 all'inizio di quest'anno e consente di integrare esperienze basate sull'intelligenza artificiale per l'esecuzione locale su dispositivi compatibili, come i PC Copilot+ con le loro unità di elaborazione neurale, grazie a oltre 40 modelli on-device. L'ultima API aiuterà gli sviluppatori a integrare ancora più funzionalità di intelligenza artificiale nei loro progetti.

Microsoft: le nuove API di imaging introdotte

L’azienda di Redmond offre anche diverse API di imaging. Tra le principali vi è Image Super Resolution. Questa API è responsabile dell'upscaling delle immagini a una risoluzione più alta, migliorando la nitidezza delle immagini sfocate e altro ancora. Con l'API Image Segmentation, invece, le applicazioni possono usare l'intelligenza artificiale per separare lo sfondo dal primo piano o rimuovere determinate parti dell'immagine. La terza API interessante è Object Erase. Questa può essere implementata nelle app di elaborazione di immagini o video per rimuovere oggetti indesiderati e mescolare l'area cancellata con lo sfondo di un'immagine. Infine, Microsoft introduce Image description. Con questa API, gli sviluppatori possono usare l'intelligenza artificiale per generare descrizioni delle immagini.

Alcune di queste funzionalità sono già disponibili in Windows 11 e nelle sue app, come Paint. Microsoft ha recentemente iniziato a implementare l'upscaling delle immagini, il riempimento generativo e la cancellazione generativa per i test sui dispositivi compatibili. Con la nuova API, funzionalità simili saranno disponibili in molte applicazioni di terze parti. Microsoft afferma che molti sviluppatori utilizzano già Windows Copilot Runtime per offrire nuove esperienze e migliorare ciò che i loro progetti possono fare. Tali app includono Adobe Premiere Pro, Affinity Photo, LiquidText, Dot Vista, Promeo di Cyberlink, Capture One e altro ancora. Le API di imaging saranno disponibili nella versione sperimentale 2 di Windows App SDK 1.7 a gennaio 2025.