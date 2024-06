WhatsApp: videochiamate potenziate e nuove funzionalità

WhatsApp sta per potenziare significativamente le sue funzionalità di videochiamata. Meta ha annunciato tre nuove funzionalità che promettono di migliorare notevolmente l'esperienza utente, rendendo WhatsApp un concorrente ancora più serio per piattaforme come Zoom.

Finalmente, WhatsApp introdurrà la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate. Questa funzione, molto attesa, permetterà agli utenti non solo di visualizzare ciò che appare sul loro schermo, ma anche di condividere l'audio. Tuttavia, non è ancora chiaro come WhatsApp gestirà le potenziali problematiche legate ai diritti d'autore, specialmente per la condivisione di contenuti protetti da piattaforme di streaming.

Il limite massimo di partecipanti alle videochiamate su WhatsApp verrà aumentato a 32, sia su dispositivi mobili che desktop. Questa espansione rende la piattaforma ideale per riunioni virtuali, corsi online o eventi con un numero elevato di persone. Con questa capacità aumentata, WhatsApp si adatta meglio alle esigenze di utenti che necessitano di ospitare grandi gruppi di partecipanti.

Per facilitare le conversazioni di gruppo, WhatsApp introduce la funzione "riflettore dell'altoparlante". Questa funzione intelligente evidenzia automaticamente la persona che sta parlando in un dato momento, rendendo più facile seguire il flusso della conversazione. Questo miglioramento è particolarmente utile nelle chiamate di gruppo, dove può essere difficile seguire chi sta parlando in un momento specifico, garantendo una maggiore chiarezza e comprensione.

Ulteriori miglioramenti in arrivo

Meta ha annunciato ulteriori miglioramenti per ottimizzare l'esperienza delle videochiamate. Tra questi, ci sono la cancellazione del rumore e dell'eco migliorate per le chiamate su dispositivi mobili, che garantiscono conversazioni più chiare anche in ambienti rumorosi.

Inoltre, è stata incrementata la risoluzione video per gli utenti con connessioni internet veloci, e c'è un miglioramento generale della qualità dell'audio, anche per chi ha dispositivi meno recenti o una connessione di rete non ottimale.

Oltre alle nuove funzionalità, Meta ribadisce il proprio impegno nel migliorare costantemente la qualità audio e video delle chiamate WhatsApp. L'azienda ha recentemente introdotto il codec MLow, progettato per migliorare l'affidabilità delle chiamate. Questo aggiornamento dimostra l'attenzione continua di Meta nel fornire una piattaforma di comunicazione robusta e di alta qualità.

I nuovi aggiornamenti per le videochiamate di WhatsApp saranno distribuiti gradualmente nelle prossime settimane. Con queste nuove funzionalità e i continui miglioramenti alla qualità, WhatsApp si posiziona come un'opzione sempre più valida per le videochiamate, sia per uso personale che professionale.