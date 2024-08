WhatsApp: utenti potranno inviare messaggi vocali a Meta AI

Sembra che WhatsApp stia lavorando a una nuova funzionalità che consente agli utenti di messaggiare facilmente con Meta AI. Nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android, è stata individuata una funzione per inviare messaggi vocali a Meta AI. In precedenza, la comunicazione con Meta AI su WhatsApp era limitata a testo e immagini. Ma, con la versione beta di WhatsApp per Android 2.24.16.10, è visibile un pulsante di messaggio vocale accanto al campo di digitazione. Meta ha integrato Meta AI nelle sue piattaforme, tra cui Instagram, WhatsApp e Facebook. Il chatbot AI si sta ancora evolvendo in queste piattaforme e una delle tante è la possibilità di inviare messaggi vocali a Meta AI per interazioni efficaci.

La disponibilità di messaggi vocali per Meta AI semplifica anche la comunicazione con il chatbot AI, poiché non è necessario digitare quei lunghi e noiosi prompt. Ora c'è il pulsante dei messaggi vocali che, secondo WABetaInfo, funziona in modo simile a come funziona nelle normali conversazioni.

WhatsApp: come dovrebbe funzionare la nuova funzionalità di Meta AI

L’azienda di Menlo Park non ha ancora spiegato bene come comunicare con il chatbot. Tuttavia, Si presume che gli utenti debbano tenere premuto il pulsante dedicato, pronunciare il comando a Meta AI e rilasciarlo una volta terminata la frase. Ad oggi non è chiaro quante o quali lingue supporterà Meta AI per la messaggistica vocale. Un'altra domanda è se la nuova funzionalità di messaggistica vocale può essere utilizzata per eseguire funzioni specifiche come rispondere ai messaggi o meno. È interessante notare che questa non è l'unica nuova funzionalità che arriverà su WhatsApp. Di recente, si è scoperto che la popolare piattaforma di messaggistica sta anche lavorando a una funzionalità che consentirebbe agli utenti di reagire ai messaggi all'istante. La funzionalità double-tap to react è stata avvistata in WhatsApp Android beta v2.24.16.7 e si prevede che arriverà presto al pubblico.