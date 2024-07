Meta AI Studio consentirà a chiunque di creare personaggi AI

Nelle scorse ore, Meta ha iniziato il lancio di AI Studio negli Stati Uniti. Meta AI Studio consentirà agli utenti di creare, condividere e scoprire AI personalizzate. Grazie alla potenza del modello Llama 3.1, AI Studio consentirà a chiunque di creare personaggi IA personalizzati senza dover avere competenze tecniche. I creator possono anche usare l'AI come estensione di se stessi per rispondere alle domande comuni dei DM e alle risposte alle storie, raggiungendo così un pubblico più ampio. Come riportato dall’azienda di Menlo Park in un post sul proprio blog: "Con AI Studio, stiamo muovendo i primi passi nella creazione di un mondo in cui chiunque può sfruttare le capacità creative dell'IA, e questo è solo l'inizio".

Meta AI Studio: i personaggi AI per rispondere a DM o storie Instagram

Meta AI Studio è accessibile sia dal sito web ai.meta.com/ai-studio, sia all'interno dell'app Instagram. AI Studio offre vari modelli di prompt per aiutare gli utenti a iniziare il progetto. Il personaggio AI personalizzato creato può essere utilizzato dagli utenti stessi o condiviso con follower e amici. Gli utenti possono anche renderlo disponibile a chiunque voglia scoprirlo e chattare su Instagram, Messenger, WhatsApp e sul web. AI Studio consente anche di personalizzare il nome, la personalità, il tono, l'avatar, lo slogan e altro del proprio personaggio AI. Inoltre, Meta ha anche creato una guida passo passo con suggerimenti e best practice per aiutare gli utenti a creare facilmente il personaggio.

In generale, i creator popolari ricevono centinaia di DM ogni giorno e non sono in grado di rispondere a tutti. Con Meta AI Studio, i creator di Instagram possono impostare un'AI per rispondere rapidamente alle domande DM comuni e alle risposte alle storie. Ciò consentirà loro di raggiungere più persone e soddisfare i propri fan e follower. Inoltre, le risposte delle AI dei creator sono chiaramente etichettate per garantire la massima trasparenza per i fan. L'AI Studio di Meta mira a democratizzare la creazione di AI, consentendo a chiunque di realizzare personalità AI uniche per la connessione e l'interazione. Ciò potrebbe rivoluzionare il modo in cui i creatori interagiscono con il proprio pubblico, promuovendo connessioni più profonde ed espandendo la portata. È bene ricordare che, considerando che il modello Llama non è disponibile in Europa, lo stesso vale per i personaggi e le altre funzionalità AI di Meta