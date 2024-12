WhatsApp smetterà presto di funzionare su alcuni device iOS

Brutte notizie per gli utenti che utilizzano ancora WhatsApp su dispositivi Apple con una “vecchia” versione di iOS. Secondo un nuovo report, la piattaforma è infatti destinata a interrompere il supporto per diversi modelli di iPhone con versioni del sistema operativo precedenti a iOS 15.1. Tale novità è anche presente nella pagina FAQ ufficiale di WhatsApp. In un recente aggiornamento, Meta ha aggiunto una riga che afferma: "A partire dal 5 maggio 2025, saranno supportate solo le versioni iOS 15.1 e successive". Ciò significa che gli utenti non saranno più in grado di accedere all'app anche dopo aver installato una precedente versione beta di WhatsApp sul dispositivo. Chi dovesse decidere di mantenere la vecchia versione dell’app, potrebbe essere esposto a diversi rischi. Un’applicazione non aggiornata è infatti più vulnerabile a probabili attacchi di malintenzionati.

WhatsApp: i dispositivi iOS non più compatibili

La pagina FAQ menziona anche che l’app attualmente supporta iOS 12 e versioni successive, ma ciò cambierà a maggio dell'anno prossimo. Fortunatamente, c'è ancora molto tempo per permettere gli utenti con vecchi dispositivi iOS di acquistare un nuovo modello di iPhone o aggiornare i propri telefoni. Tale cambiamento avverrà infatti fra quasi sei mesi. I dispositivi che saranno principalmente interessati includono iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, lanciati oltre 10 anni fa. Poiché l'ultimo aggiornamento su questi dispositivi è stato iOS 12.5.7, dal prossimo 5 maggio WhatsApp non funzionerà più su questi modelli.

L'aggiornamento a un modello più recente garantirà il funzionamento di WhatsApp. Inoltre, gli utenti potranno anche avere accesso alla suite di funzionalità AI di Apple, Apple Intelligence. Attualmente, tali funzionalità sono disponibili soltanto su iPhone 15 Pro o modelli superiori. Si ricorda inoltre che, prima di cambiare smartphone o effettuare l’aggiornamento, è sempre consigliato effettuare un backup dei propri dati. In questo modo, in caso di perdita improvvisa dei dati, sarà possibile recuperarli in pochi secondi.