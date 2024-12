WhatsApp semplifica la condivisione dei messaggi con app terze

WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti condividono contenuti su altre app. Secondo quanto riportato dalla redazione di WABetaInfo, l’azienda sta lavorando all'aggiunta di una nuova barra nella parte inferiore della home. Ciò dovrebbe semplificare la condivisione di messaggi, foto/video o altri contenuti tra gli utenti. Questa nuova barra inferiore apparirà ogni volta che gli utenti vorranno condividere qualcosa. Questi potranno infatti scegliere altre app di social media come Instagram, Facebook, X (ex Twitter) e Snapchat e inviare contenuti direttamente, eliminando la necessità di scaricare e ricaricare. Ciò significa che sarà possibile condividere file ad utenti che usano altre app senza dover scaricare manualmente il contenuto da WhatsApp. La nuova barra inferiore di WhatsApp renderà anche più facile postare storie su Instagram e Facebook, poiché possono essere pubblicate istantaneamente da WhatsApp.

WhatsApp: in arrivo link univoco per condividere i canali

Tra le altre novità, la piattaforma sta anche espandendo le opzioni di condivisione per i canali. In particolare, quando gli utenti vogliono condividere un aggiornamento da un canale WhatsApp, l'app genererà un link univoco. Questo può essere poi condiviso su altre piattaforme supportate. L’applicazione dovrebbe anche introdurre un pulsante "Altro" all'interno della nuova interfaccia che mostrerà più app di quelle elencate nella barra inferiore. La nuova barra inferiore è stata individuata nella versione 2.24.25.20 dell'app WhatsApp per Android e non è chiaro se o quando questa funzionalità sarà resa disponibile per gli utenti iOS. La società ha anche testato l'opzione per condividere canali con codici QR su Android e iOS, insieme all'opzione per trasformare i messaggi vocali in testo.

Infine, la società ha recentemente aggiornato la sua pagina FAQ, confermando che la piattaforma di messaggistica cesserà il supporto per gli iPhone con versioni iOS precedenti a iOS 15.1 a partire da maggio 2025. Per continuare a usare la piattaforma, gli utenti con vecchi smartphone Apple dovranno aggiornare il sistema o comprare un modello meno recente.