Meta: Facebook e Instagram senza annunci a pagamento in UE

La battaglia Meta-UE per i diritti alla privacy dei cittadini potrebbe avere nuovi risvolti inaspettati. Secondo l’accusa, il gigante statunitense pubblica annunci mirati in modo illegale, monitorando le attività degli utenti. Ciò ha portato ad una storica sentenza della Corte di giustizia UE, che ha visto Meta sconfitta per trattamento illecito dei dati personali e abuso di posizione dominante. Nelle scorse ore il Wall Street Journal ha riferito che l’azienda fondata da Mark Zuckerberg, per risolvere questo problema, starebbe pensando di lanciare una versione in abbonamento e senza pubblicità dei suoi social, ma soltanto nei paesi dell’Unione europea. Per accedere ad app come Facebook o Instagram senza visualizzare annunci, gli utenti dovrebbero pagare fino a 14 dollari al mese (o 17 dollari al mese). In alternativa, quest’ultimi dovrebbero dare il proprio consenso alla visualizzazione di annunci personalizzati, ovvero con monitoraggio e profilazione della loro attività online.

Meta: i prezzi degli abbonamenti per Facebook e Instagram

Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, Meta avrebbe previsto di attivare un abbonamento di 10,46 dollari al mese (circa 10 euro), per un singolo account Facebook o Instagram in versione desktop. Se gli utenti dovessero possedere ulteriori account collegati, ognuno di questi dovrebbe avere un costo di circa 6 euro al mese. Il prezzo aumenterebbe di qualche euro per le app del gruppo, poiché vengono aggiunti i costi di commissione richiesti da Google e Apple. In questo caso si arriverebbe ai già citati 14 o addirittura a 17 dollari al mese.

Il caso di Meta non è comunque isolato. Nei giorni scorsi TikTok ha confermato l’esistenza di un test relativo al rilascio di una versione in abbonamento dell’app. Anche in questo caso ciò permetterebbe agli utenti di usare TikTok senza annunci. Ad oggi Meta non ha né confermato né smentito l’indiscrezione del WSJ. TikTok ha dichiarato che non è certo che la versione a pagamento dell’app venga rilasciata in via ufficiale. Cosa bisogna aspettarsi? Sta per finire l’era dei social network gratuiti?