WhatsApp: nuova funzione per i beta tester, le statistiche canali

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione dedicata agli amministratori dei canali, permettendo loro di accedere a statistiche dettagliate sui propri follower e sulla portata dei contenuti condivisi. Questa novità è attualmente disponibile in fase di test per un numero limitato di utenti che utilizzano le versioni beta dell’app sia su dispositivi Android che iOS. Le versioni beta coinvolte sono la 2.24.21.8 per Android e la 24.20.10.71 per iOS.

La nuova funzionalità consente agli amministratori di monitorare vari aspetti del proprio canale, fornendo dati come il numero di visualizzazioni uniche, la crescita o la diminuzione dei follower, nonché informazioni sulla provenienza geografica degli utenti.

Grazie a questi dati, gli amministratori possono visualizzare l'andamento del canale, attraverso grafici che mostrano i guadagni o le perdite di follower in un periodo di 30 giorni. Un'altra informazione utile offerta da questa funzionalità è la distribuzione geografica dei follower, che permette agli amministratori di sapere quanti utenti seguono il canale da specifici paesi, con indicazioni sia numeriche che percentuali.

Queste novità fanno parte di una serie di aggiornamento

L'obiettivo di questa novità è aiutare gli amministratori a migliorare le proprie strategie di contenuti, affinando la comunicazione per attrarre nuovi follower o per mantenere quelli già acquisiti, in particolare nelle regioni più attive. Per poter usufruire delle statistiche, i canali devono avere almeno 100 follower.

Questa nuova funzionalità è parte di un aggiornamento più ampio che WhatsApp sta introducendo per migliorare l’esperienza utente e fornire agli amministratori strumenti utili per gestire meglio i propri canali.

Recentemente, infatti, sono stati aggiunti anche effetti per la fotocamera integrata nell’app, la possibilità di bloccare messaggi da contatti sconosciuti, nuovi temi per le chat e strumenti per l’aggiunta rapida di contatti. Inoltre, l’azienda sta lavorando su ulteriori sviluppi, come la semplificazione del trasferimento della proprietà dei gruppi e il supporto alle chat con app di terze parti, una funzionalità che arriverà presto per gli utenti europei.