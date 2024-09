WhatsApp introduce nuovi effetti per la fotocamera in-app

WhatsApp ha introdotto nuove opzioni per migliorare l’esperienza dei propri utenti, ampliando ulteriormente le funzionalità della sua fotocamera integrata. Dopo aver lanciato la funzione che consente di bloccare i messaggi provenienti da contatti sconosciuti, la celebre app di messaggistica ha aggiunto una novità destinata agli utenti Android in versione beta: l’inserimento di effetti e filtri direttamente nella fotocamera interna dell’app.

Questa nuova funzione permette agli utenti di personalizzare le loro foto e video applicando filtri ed effetti in tempo reale, senza la necessità di ricorrere a strumenti esterni. Tra le opzioni disponibili, ci sono effetti che consentono di migliorare l’aspetto della pelle o cambiare lo sfondo. Inoltre, è stata introdotta una modalità speciale pensata per le situazioni con scarsa illuminazione, che consente di ottenere immagini e video più nitidi anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.

Per accedere alla nuova funziona basta aggiornare la versione beta

Per poter accedere a questa funzione, è necessario aggiornare WhatsApp alla versione beta 2.24.20.20 su dispositivi Android. Una volta che l’app è stata aggiornata, basta aprire la fotocamera integrata per notare la presenza di un nuovo pulsante dedicato ai filtri. Toccando questa icona, gli utenti potranno esplorare la gamma di effetti disponibili e applicarli facilmente alle loro foto o ai video prima di inviarli.

L’introduzione di questa funzione rappresenta un passo in avanti per WhatsApp, che offre così ai propri utenti la possibilità di esprimere la loro creatività in modo più semplice e immediato. L’eliminazione della necessità di utilizzare app di terze parti per l’aggiunta di effetti visivi semplifica il processo, rendendo l’esperienza d’uso più fluida e integrata.

Con questi aggiornamenti, WhatsApp dimostra di voler continuare a innovare e a migliorare la qualità dei suoi strumenti multimediali, rendendo la piattaforma ancora più completa per chi ama personalizzare i propri contenuti visivi senza complicazioni. Questa novità non solo aumenta le opzioni disponibili per gli utenti, ma contribuisce a rendere l’app sempre più versatile e attraente per un pubblico sempre più ampio.