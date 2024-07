WhatsApp includerà Meta AI per l’editing delle foto

WhatsApp continua a migliorare il suo assistente generativo basato sull’intelligenza artificiale Meta AI. Una nuova funzionalità individuata da WABetaInfo su WhatsApp Beta per Android v2.24.14.20 consentirà a Meta AI di rispondere alle foto e modificarle. Meta AI sarà in grado di analizzare le foto nell’app e identificare oggetti o dire all’utente cosa sta succedendo. Secondo WaBetaInfo, WhatsApp sta testando un nuovo pulsante per consentire agli utenti di condividere le foto con Meta AI. Il chatbot AI sarà anche in grado di modificare quelle foto in base ai prompt di testo forniti. Bisogna tenere presente che sarà possibile eliminare le foto caricate su Meta AI tramite WhatsApp. La funzionalità è attualmente in sviluppo e potrebbe arrivare in una versione futura dell'app di messaggistica istantanea. Ad oggi non è ancora disponibile per nessun beta tester.

WhatsApp: le novità di Meta AI per l’app di messaggistica

Meta AI è stata introdotta a settembre dello scorso anno. È accessibile tramite un pulsante dedicato nella parte superiore della scheda Chat e non è la prima volta che si occupa di immagini. Il chatbot AI può generare nuove immagini da zero in base a suggerimenti di testo e argomenti degli utenti. La funzione chiamata "Imagine with Meta" consente di generare immagini in conversazioni individuali e chat di gruppo digitando "@Meta AI [prompt]" nel campo di testo. Un'altra funzionalità chiamata "Reimagine" consente di basarti sulle immagini condivise dai propri amici nel gruppo. Inoltre, il sito web ha recentemente riferito che WhatsApp sta lavorando su un'altra funzionalità relativa alle immagini. Quest’ultima consentirà di generare il proprio avatar con l'aiuto di Meta AI. La funzione richiederà di fare clic su una serie di foto e di inviarle all'intelligenza artificiale.

Meta è un altro grande nome nel mondo della tecnologia che cerca di costruire il proprio futuro con l'intelligenza artificiale. Il colosso dei social media scommette sull’enorme quantità di dati che ottiene da Facebook e Instagram, principalmente foto e video. In questo modo, l’azienda sarà in grado di costruire potenti modelli e strumenti di intelligenza artificiale da usare in futuro.