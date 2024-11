WhatsApp è al lavoro su dei nuovi temi per migliorare l'interfaccia

WhatsApp sta attualmente sperimentando un nuovo design per l’interfaccia della sua applicazione, introducendo un tema chiaro dal carattere minimalista. Questa novità è stata individuata nella versione beta per Android v2.24.23.18, in cui emerge un layout che punta sulla semplicità visiva e una maggiore personalizzazione. Il nuovo tema chiaro, infatti, si basa su uno schema cromatico unificato e minimalista, in cui il nero diventa il colore principale. Anche l’iconico verde di WhatsApp subisce una trasformazione, diventando nero nella barra superiore dell’app, aggiungendo così un tocco di eleganza e sobrietà all’interfaccia.

La scelta di introdurre un design minimalista non è l’unico cambiamento che WhatsApp sta testando. Parallelamente al tema chiaro, l’app sta lavorando anche su un tema scuro profondo che punta a migliorare la leggibilità, riducendo l’affaticamento visivo grazie al contrasto. In questo caso, il bianco diventa il colore dominante sugli sfondi scuri, offrendo un’esperienza visiva più piacevole durante l’uso dell’app in condizioni di bassa illuminazione. Questi nuovi temi permettono così una maggiore possibilità di personalizzazione e un controllo estetico più dettagliato per gli utenti, che possono adattare l’interfaccia alle loro preferenze visive.

Le altre novità in casa WhatsApp

Tra le altre novità in fase di sviluppo, WhatsApp sta testando un nuovo sistema di accesso alle immagini: l’icona della fotocamera, solitamente presente nella barra della chat, potrebbe essere sostituita da un’icona della galleria. Questo cambiamento permetterebbe di raggiungere più rapidamente foto e immagini salvate. Oltre a questo, l’app sta lavorando su una funzione di ricerca per i canali, facilitando la navigazione e l’interazione con essi.

Infine, WhatsApp introdurrà un sistema di conteggio dei badge per i filtri di chat e nuove notifiche per gli aggiornamenti di stato non visualizzati, rendendo l’esperienza d’uso più completa e ricca di opzioni. Tuttavia, tutte queste funzioni, inclusi i nuovi temi, sono attualmente riservate solo ad alcuni utenti beta, che le stanno testando in anteprima, e non sono ancora disponibili per tutti.