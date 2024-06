WhatsApp Beta: in arrivo filtri AR e sfondi per le videochiamate

Gli sviluppatori di WhatsApp sono impegnati nel continuo miglioramento dell'esperienza utente, implementando nuove funzionalità e ottimizzando quelle esistenti. Recentemente, l'attenzione si è concentrata sulle chiamate, con l'introduzione di un design più moderno e intuitivo e la prossima aggiunta di una funzione innovativa: i filtri AR.

Con la versione 2.24.13.14 beta di WhatsApp per Android, gli utenti avranno la possibilità di sperimentare una modalità di comunicazione completamente nuova grazie ai filtri AR. Questi filtri consentiranno di aggiungere effetti interattivi e divertenti durante le chiamate, rendendo l'esperienza più coinvolgente e personalizzabile.

Immagina di poter utilizzare filtri facciali dinamici, strumenti per il ritocco della pelle o addirittura modalità appositamente progettate per ambienti con scarsa illuminazione. Le possibilità sono praticamente illimitate e promettono di trasformare il modo in cui comunichiamo su WhatsApp.

Presto in arrivo le nuove funzionalità di WhatsApp

Oltre ai filtri AR, gli sviluppatori stanno anche lavorando su una funzione per modificare lo sfondo durante le chiamate. Questa opzione sarà particolarmente utile per le videoconferenze di gruppo, permettendo agli utenti di nascondere il proprio ambiente circostante o di scegliere uno sfondo personalizzato per un tocco di maggiore professionalità.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali su quando queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti. Tuttavia, il fatto che siano già presenti nella versione beta indica che il rilascio ufficiale potrebbe essere vicino.

L'introduzione di filtri AR e sfondi personalizzati per le chiamate rappresenta un passo significativo per rendere WhatsApp ancora più versatile e divertente. Queste nuove funzionalità mirano a migliorare l'esperienza degli utenti, offrendo nuovi modi di comunicare e interagire con i propri contatti. Siamo entusiasti di vedere come queste innovazioni trasformeranno il modo in cui utilizziamo WhatsApp nelle nostre comunicazioni quotidiane.