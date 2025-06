WhatsApp Beta Android: in arrivo una funzione comodissima tanto attesa dagli utenti

WhatsApp, continua a evolversi per offrire un'esperienza utente sempre più moderna e funzionale. Tra le novità più attese c'è l'introduzione di una funzionalità che consentirà agli utenti di evidenziare e copiare solo specifiche porzioni di testo da un messaggio, superando così la limitazione attuale che permette la copia solo integrale dei messaggi per poi passare ad eventuali tagli del testo in seguito.

WhatsApp Beta Android: come funziona la copia parziale dei messaggi

Questa nuova funzione, attualmente in fase di sviluppo, è stata individuata nell'analisi della versione beta 2.25.18.3 per dispositivi Android come riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione della piattaforma di messaggistica di casa Meta, WABetaInfo. Sebbene questa nuova funzione non sia ancora disponibile nemmeno per i beta tester, si prevede che possa cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti delle chat e con i messaggi stessi. Per utilizzare questa funzionalità, sarà sufficiente tenere premuto sul messaggio e trascinare per selezionare la parte desiderata, rendendo il processo intuitivo e rapido.

WhatsApp Beta Android: il nuovo menù contestuale

Un elemento chiave di questa innovazione è il nuovo menù contestuale, progettato per essere più moderno e simile a quello già disponibile su iOS. Questo menù consentirà agli utenti di accedere facilmente a opzioni avanzate, migliorando l'efficienza e la praticità nell'uso quotidiano. Una volta implementata, la funzione sarà disponibile in tutti i tipi di conversazioni, comprese chat individuali, gruppi e canali, rendendola estremamente versatile.

WhatsApp Beta Android: ulteriori novità

WhatsApp non si limita a migliorare l'aspetto estetico o funzionale dell'app, ma introduce anche vantaggi significativi per la gestione delle informazioni. Ad esempio, sarà possibile copiare rapidamente dati specifici come numeri di telefono, indirizzi o istruzioni, senza dover eliminare manualmente le parti non necessarie. Questo rappresenta un grande passo avanti, soprattutto in ambito professionale o accademico, dove la precisione e l'efficienza sono fondamentali.