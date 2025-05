WhatsApp Beta Android: con questa funzione sarà possibile scoprire nuovi canali in base ai nostri interessi

La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, si prepara a introdurre una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti. Basata su tre principi fondamentali — novità, personalizzazione e controllo — questa nuova funzione mira a rendere le notifiche più intelligenti e pertinenti per ciascun utente.

WhatsApp Beta Android: suggerimento dei canali

In particolare, la funzione, individuata nella versione beta di Android 2.25.17.21, consentirà a WhatsApp di suggerire canali in linea con gli interessi degli utenti, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo. Questo sarà possibile grazie a un sistema che analizza i canali già seguiti, proponendo contenuti simili o correlati. Ad esempio, un utente che segue canali sportivi riceverà suggerimenti per altri canali della stessa categoria. Ma il sistema non si limita a una categorizzazione rigida: sarà infatti in grado di identificare interessi trasversali, come tecnologia o viaggi, indipendentemente dalla classificazione ufficiale.

Questa innovazione si inserisce nel contesto di un recente aggiornamento che ha introdotto sette macro-aree per la categorizzazione dei canali: Business, Intrattenimento, Stile di vita, Notizie e Informazioni, Organizzazioni, Persone e Sport. Tale struttura non solo semplifica la navigazione, ma ora diventa anche la base per un sistema di raccomandazione più avanzato.

WhatsApp Beta Android: focus sulla personalizzazione

Un elemento chiave di questa funzionalità è la personalizzazione, che sarà completamente a discrezione dell’utente. WhatsApp ha infatti previsto un’opzione dedicata nelle impostazioni, che permetterà di attivare o disattivare i suggerimenti di canali. Questo garantisce un pieno controllo sull’esperienza d’uso, in linea con la filosofia della piattaforma di rispettare le preferenze individuali.

L’obiettivo di questa nuova funzione è duplice: da un lato, migliorare la scoperta di contenuti personalizzati e, dall’altro, incentivare l’esplorazione di nuovi canali. In questo modo, WhatsApp si propone non solo come uno strumento di comunicazione, ma anche come una piattaforma per rimanere aggiornati su argomenti specifici di interesse. Un altro aspetto importante è la possibilità di mantenere questa funzione come funzionalità opzionale. Gli utenti che non desiderano ricevere suggerimenti potranno disattivarla con estrema facilità, garantendo così un’esperienza su misura per ogni preferenza.