Waze ggiunge una nuova esperienza di guida a tema Minion

L'app di navigazione Waze, ha aggiunto una nuova esperienza di guida speciale a tema Minion. Questa funzione, disponibile in tutto il mondo con navigazione vocale in inglese, spagnolo e portoghese. La nuova esperienza di guida è arrivata giorni prima dell'uscita di Cattivissimo Me 4 e ti offre la possibilità di scegliere tra due diversi stati d'animo. È possibile scegliere l'atmosfera "Cattivissimo" per sentire un "Minion brontola quando c'è traffico" o optare per l'atmosfera "Mega Cattivissimo" in cui i servitori "potrebbero urlare di prendere la strada panoramica".

Waze: come funziona la nuova esperienza dei Minions

Uno dei veicoli particolari sarà il razzo chiamato Gru Mobile, che si potrà scegliere come icona dell’auto in Waze. Per attivare l'esperienza a tema Minion basta trovare il banner Cattivissimo Me 4 nel menu a sinistra dell'app. Come pubblicato sul blog di Waze: "ora puoi metterti al volante con i Minion e prepararti per gli agenti gialli del caos che condividono navigazioni personalizzate. Non sorprenderti se aggiungono un po' di Minionese, riferimenti a banane o effetti sonori casuali lungo il percorso". Per i meno esperti, un'esperienza di guida speciale in Waze è un pacchetto di stati d'animo personalizzati, voci degli ospiti e icone delle auto che puoi scegliere per personalizzare la navigazione durante la guida. L'impostazione di uno stato d'animo consente di esprimersi sull'app e vedere anche gli stati d'animo degli altri Wazer. L'icona dell'auto sostituisce la freccia blu predefinita che riflette la posizione durante la navigazione.

Waze ha già rilasciato modalità di guida con voci di celebrità famose come la leggenda del tennis Roger Federer e la commentatrice di giochi Dashie. Ha anche pubblicato esperienze a tema con Ghostbusters e Ginger Bread Man per le vacanze. Oltre a ciò, l'app di navigazione ha aggiunto diverse nuove funzionalità negli ultimi aggiornamenti. Ad esempio, l’app mostra un'animazione che semplifica la navigazione nelle rotatorie e mostra avvisi sulla cronologia degli incidenti per le aree soggette a incidenti.