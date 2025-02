Waydroid: Android su Linux in un container

Waydroid è un progetto open source che consente di eseguire un sistema operativo Android completo all'interno di un container nelle distribuzioni Linux. Offre quindi agli utenti la possibilità di utilizzare applicazioni del Robottino Verde direttamente sul proprio Desktop Linux.

Caratteristiche principali di Waydroid

Utilizzando le namespace del "Pinguino" (quindi user, pid, uts, net, mount, ipc..), Waydroid avvia un sistema Android del tutto funzionante in un container. Garantisce così un'integrazione totale delle applicazioni pensate per l'OS di Google su qualsiasi piattaforma basata sul kernel Linux, incluse quelle con architetture arm, arm64, x86 e x86_64. Il sistema Android ha accesso diretto all'hardware necessario tramite LXC e l'interfaccia binder all'interno del container.

Parliamo di un software libero e aperto, il progetto è quindi gratuito anche per usi commerciali e può essere clonato dal repository ufficiale ospitato su GitHub. Waydroid si integra con l'host Linux aggiungendo le applicazioni alla cartella delle applicazioni del sistema, come se si operasse su Android.

La modalità "multi-finestra" estende le feature di base della modalità "finestra libera di Android" mentre quella "interfaccia completa" è stata ottimizzata per il gaming e in generale per le esperienze di intrattenimento a schermo intero. Waydroid può essere così eseguito mostrando l'intera interfaccia utente di Android per massimizzare la qualità della UX.

La piattaforma offre prestazioni quasi native in quanto sfrutta il protocollo Wayland per server grafico e la libreria AOSP Mesa.

Installazione su Linux

Per installare Waydroid su distribuzioni basate su systemd è necessario seguire le istruzioni specifiche per la propria distribuzione Linux. Su Ubuntu, ad esempio, si deve procedere innanzitutto con l'integrazione dei prerequisiti:

sudo apt install curl ca-certificates -y

È poi necessario aggiungere il repository:

curl -s https://repo.waydro.id | sudo bash

per poi passare all'installazione vera e propria:

sudo apt install waydroid -y

Una volta completata questa fase si consiglia di avviare il servizio del container di Waydroid ( waydroid-container ) e successivamente di lanciare la piattaforma dal menu delle applicazioni. In questo passaggio potrebbe essere richiesto di utilizzare i link ufficiali per gli aggiornamenti OTA del sistema e del vendor.