Warp: scrivere codice da Terminale

Warp è un Terminale pensato per i programmatori e studiato per lavorare in modo più semplice e veloce sullo sviluppo delle App.

Le caratteristiche di Warp

Il progetto è basato interamente su linguaggio Rust nativo, non sono state quindi utilizzate soluzioni come Electron o altri framework.

Tutti i dati vengono criptati per garantire il massimo livello possibile di privacy e sicurezza, una caratteristica particolarmente interessante quando si opera per la produzione in infrastrutture Cloud.

Nonostante si tratti di un Terminale di nuova concezione è garantita la piena retrocompatibilità con tutti i tool per la linea di comando tradizionalmente più utilizzati, come per esempio zsh, fish e bash.

Funzionalità principali

Come sottolineato dai suoi sviluppatori Warp nasce dall'esigenza di creare uno strumento con cui scrivere codice da Terminale "senza per questo sentirsi nel 1978".

Per questo motivo sono state modificate alcune alcune caratteristiche che spesso rendono i Terminali difficili da utilizzare, come per esempio lo scrolling che nel caso di Warp può essere effettuato spostandosi un blocco alla volta, avendo sempre la certezza di raggiungere esattamente la porzione di sorgente desiderata.

Nello stesso modo il codice può essere copiato con un semplice click, senza ricorrere a combinazioni di tasti o utilizzare funzioni accessibili soltanto da menu.

È inoltre disponibile una GUI grazie alla quale accedere ai workflow più comuni, anche quando si ha l'intenzione di condividere il proprio lavoro con gli altri componenti del team.

Attualmente Warp è un progetto ancora in fase embrionale, diverse feature verranno quindi introdotte nel prossimo futuro.

Tra le novità attese vi sarà per esempio la possibilità di visualizzare la propria documentazione direttamente dal Terminale e l'opportunità di generare un permalink da utilizzare per la condivisione di una sessione di lavoro.

L'interfaccia è personalizzabile tramite l'installazione di temi, chi avesse la necessità di una UI su misura potrà inoltre creare la propria.

Piattaforme e licenza

Per il momento Warp è disponibile unicamente per il sistema operativo macOS sotto forma di file DMG, è inoltre possibile l'installazione tramite Brew.

Le versioni per Windows e Linux sono invece in preparazione.

L'applicazione è gratuita per uso individuale.