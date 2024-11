Wall Street: Apple e Amazon brillano, Microsoft e Meta frenano

La scorsa settimana, Wall Street ha vissuto un andamento contrastante, con le grandi aziende tecnologiche sotto i riflettori. Mentre Apple e Amazon hanno sorpreso positivamente gli investitori grazie a risultati trimestrali superiori alle attese, Microsoft e Meta hanno deluso, spingendo molti a vendere e causando un ribasso degli indici principali.

Apple e Amazon hanno rappresentato una ventata di ottimismo per il mercato. Apple ha raggiunto nuovi traguardi con vendite record degli iPhone, chiudendo il trimestre con ricavi oltre le previsioni degli analisti. Amazon, dal canto suo, ha beneficiato dell’aumento della domanda per i suoi servizi di cloud computing, con ricavi e utili in crescita significativa. Questi dati incoraggianti hanno dato sollievo agli investitori, in un contesto di forte incertezza economica.

Al contrario, Microsoft e Meta hanno raffreddato gli entusiasmi. Pur avendo registrato risultati solidi, entrambi i giganti hanno presentato previsioni di crescita deludenti per il prossimo futuro, attribuendo la situazione agli ingenti investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Questi investimenti, sebbene strategici per il futuro, stanno riducendo i margini di profitto a breve termine.

Le elezioni americane aggiungono ulteriore imprevedibilità

In aggiunta alle sfide delle Big Tech, il contesto economico globale continua a essere incerto. Sebbene l'inflazione stia lentamente calando, rimane un problema, mentre le prospettive sull’occupazione negli Stati Uniti restano instabili. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti aggiungono ulteriore volatilità, rendendo il panorama ancora più imprevedibile.

L’impatto delle diverse performance delle aziende tecnologiche si è riflesso sugli indici di Wall Street. Il Nasdaq, fortemente influenzato dal settore tecnologico, ha subito perdite importanti, trascinando in negativo anche l'S&P 500 e il Dow Jones.

Per il futuro, il destino dei mercati azionari resta incerto. La capacità delle aziende di gestire la transizione verso l’intelligenza artificiale e le scelte di politica monetaria delle banche centrali saranno fattori decisivi. Gli investitori dovranno affrontare un contesto economico complesso e prepararsi a gestire un aumento della volatilità nei prossimi mesi.