Wagtail: CMS Open Source basato su Python e Django

Wagtail è un CMS Open Source altamente personalizzabile basato su Python e sul framework Django. Una delle caratteristiche principali di Wagtail è la sua interfaccia utente progettata per essere intuitiva e usabile, anche per utenti non tecnici. L'editor minimalista consente inoltre di concentrarsi sul contenuto, mentre gli strumenti di modifica tramite Drag&Drop permettono di gestire immagini, testi e altri tipi di contenuti in modo immediato e intuitivo.

La struttura a pagine è al centro del sistema di Wagtail. Offrendo una gerarchia che si adatta anche alle necessità dei siti web più complessi.

Un'altra funzionalità peculiare è lo StreamField, uno strumento per la creazione di pagine flessibili. Con StreamField, è possibile combinare diversi tipi di blocchi di contenuti come testi, immagini, video o widget personalizzati. Permettendo agli sviluppatori di costruire pagine dinamiche senza bisogno di intervenire direttamente sul codice.

