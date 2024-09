Python in Excel è tra noi

Microsoft ha reso finalmente disponibile il supporto per Python nei fogli di calcolo Excel. In pratica si potranno eseguire script basati su questo linguaggio per operazioni legate all'analisi dei dati e non solo. Non tutti gli utenti Windows avranno però la possibilità di accedere a questa feature che (per ora) potrà essere utilizzata solo se si dispone di Microsoft 365 Business e Enterprise.

Come utilizzare Python in Excel

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una novità dedicata unicamente ai programmatori. Essa infatti è stata implementata tenendo a mente le sessioni di lavoro sviluppate con l'aiuto di Copilot. L'assistente AI rilasciato dalla stessa Casa di Redmod. In sostanza gli utenti, anche quelli che non conoscono la sintassi di Python, potranno lasciare che sia Copilot a creare gli script. Si tratta in sostanza di un progetto finalizzato ad integrare maggiormente gli LLM (Large Language Model) con la nota suite per la produttività e l'office automation.

Per rendere possibile questa integrazione la compagnia di Satya Nadella e soci ha attivato una collaborazione con lo staff di Anaconda. Basteranno delle semplici funzioni per la portabilità dei dati da Excel a quest'ultima e viceversa.

Non per tutti gli utenti

Come anticipato, per potersi avvalere di Python in Excel saranno necessarie le licenze di Microsoft 365 Business e Enterprise in ambiente Windows. Su Android e macOS sarà possibile visualizzare gli script Python nei workbook ma non li si potrà eseguire. Eventuali tentativi determineranno la generazione di un errore. Stesso discorso per quanto riguarda la versione di Excel accessibile direttamente da browser Web.

Come specificato dai portavoce di Microsoft, il supporto per il linguaggio arriverà presto o tardi anche sul sistema operativo di Apple e nella release Web based. Nono sarebbero disponibili però delle tempistiche precise.

È inoltre necessario tenere conto che alcune funzionalità, come per esempio il supporto per i calcoli automatici in Python, potrebbero richiedere un pagamento addizionale.