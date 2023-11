Vuoi una carta di credito gratis subito? Scegli Carta YOU

Carta YOU offre tutti i vantaggi normalmente inerenti alle carte di credito, comprese le opzioni di rateizzare gli acquisti e le assicurazioni aggiuntive, senza alcun costo a carico dell'utente. Senza la necessità di aprire un nuovo conto bancario, è possibile richiedere la carta velocemente ed online.

Carta YOU: tutti i motivi per cui dovresti considerare questa carta di credito

Carta YOU può essere attivata comodamente online in brevissimo tempo. Per farlo, è sufficiente compilare alcuni campi che si trovano sulla pagina ufficiali del sito con le proprie informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono, e-mail).

Alla fine, verrà inviato un link all'indirizzo email per completare la procedura e questo comporterà la verifica dell'identità e la firma del contratto tramite codice OTP che verrà ricevuto via SMS.

Arrivata a domicilio, è possibile iniziare a fare acquisti con facilità, con pagamento a scadenza fino a 7 settimane.

Poi verrà inviato il riepilogo intorno alla metà del mese successivo, con la scadenza fino al 3 del mese dopo in caso di acquisto durante il 16 di ogni mese.

Si potrà scegliere di pagare l'intero importo tutto insieme o optare per rate mensili, con la possibilità di pagare importi minimi di 30 euro.

Senza dovervi preoccupare di cambiare banca, Carta YOU può essere collegata a un conto corrente intestato alla stessa persona che ha fatto richiesta.

Se si viaggia frequentemente, è possibile inoltre godere dell'assicurazione di cui Carta YOU si avvale come servizio aggiuntivo per prevenire le spiacevoli sorprese che possono verificarsi durante un viaggio.

La carta non impone alcuna commissione di prelievo di denaro presso qualsiasi ATM in Italia e all’estero che accetta le MasterCard, e garantisce la massima sicurezza con per tutte le transazioni.

