Vuoi crescere online? Scopri l’offerta Hostinger con sconti fino all’80%

Il bilancio dell’anno appena concluso è stato positivo e vorresti confermare questi risultati o migliorarli ulteriormente? Hai avuto criticità che devi assolutamente risolvere? Per il tuo sito online ciò di cui hai assolutamente bisogno è un hosting affidabile, veloce e sicuro: Hostinger ha tutto quello di cui hai bisogno, dalla migrazione alla creazione di un nuovo progetto online. Con il website builder di Hostinger basato sull’AI, infatti, creare un sito web non è mai stato così facile. I piani Hostinger sono in promozione con sconti fino all’80%.

Crea un sito web sfruttando gli strumenti AI di Hostinger

Hostinger prevede due piani per la creazione dei siti web: Website Builder Premium e Website Builder Business. Website Builder Premium è in offerta a 2,49€ al mese con uno sconto dell’80% e prevede

100 siti web

Email gratuite

Editor drag and drop

150 template

Integrazioni di marketing

Modifiche da dispositivi mobile

Garanzia di rimborso di 30 giorni

Supporto 24/7

Dominio gratuito

Il piano Website Builder Business, a 3,29€ al mese con un risparmio del 78%, aggiunge anche:

AI generatore di immagini

AI Writer

AI generatore di blog

AI heatmap

Strumenti SEO AI

Funzionalità e-commerce

0% costi di transazione

Oltre 100 metodi di pagamento

Il supporto dell’intelligenza artificiale segue tutto il processo di creazione e ottimizzazione del sito web. Dalla scelta del template alla personalizzazione di tutti gli elementi potendo modificare colori e font e chiedendo all’AI di creare immagini e contenuti su misura per le proprie esigenze.

La promozione sui piani Website Builder Premium e Website Builder Business di Hostinger prevede 3 mesi gratuiti e la formula soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Con la possibilità di richiedere assistenza tecnica tutti i giorni 24 ore su 24 interagendo con operatori che parlano più di 10 lingue e rispondono alle segnalazioni in meno di tre minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.