Volante da corsa con pedali Logitech G29 Driving Force al 45% in MENO

Ami i giochi di corsa ed è un po' che vuoi acquistare un volante che sia all'altezza delle tue aspettative? Allora non perder questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech G29 Driving Force a soli 225 euro, invece che 409,99 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché non stai sognando. Ti assicuro che è tutto vero. Grazie allo sconto del 45% oggi puoi risparmiare 188 euro sul totale. Un'occasione d'oro che durerà sicuramente poco. Con questo volante potrai vivere emozioni intense nei tuoi giochi di cosa o simulazione. È dotato anche di pedali che puoi regolare ed è compatibile con computer e consolle. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech G29 Driving Force: guida a tutta birra

Come ti dicevo sicuramente una delle caratteristiche più interessanti è che questo volante e anche i pedali sono compatibili con Windows e con PS5, PS4, PS3. Quindi li puoi usare per tutte le piattaforme.

Il volante è in pelle con cuciture fatte a mano e offre un controllo e una stabilità incredibile. Lo puoi ruotare fino a 900° per avere la stessa sensazione di un volante da corsa. È dotato di pulsanti nella parte centrale così che potrai scorrere facilmente nel menù di gioco. E puoi cambiare le marce con le levette appena sotto il volante.

I 3 pedali simulano molto bene l'acceleratore, il freno e la frizione, dandoti una sensazione di guida così realistica che non si sembrerà finzione. Riuscirai a percepire addirittura i diversi terreni su cui guiderai il tuo veicolo.

Insomma una vera offerta bomba. Chiaramente finirà in un nano secondo per cui sbrigati Vai subito su Amazon e acquista il tuo Logitech G29 Driving Force a soli 225 euro, invece che 409,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.