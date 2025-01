VLC includerà sottotitoli AI in tempo reale per i video

Il popolare lettore video open source VLC è stato recentemente presentato al CES 2025 in veste rinnovata. Adesso il software include sottotitoli e traduzioni AI automatici, generati localmente e offline in tempo reale. L'organizzazione madre, ovvero VideoLAN, martedì scorso ha condiviso un video in cui il presidente Jean-Baptiste Kempf mostra la nuova funzionalità, che utilizza modelli AI open source per generare sottotitoli per video in diverse lingue. Come ricordato dallo stesso Kempf: "Allo stesso tempo abbiamo una traduzione automatica che lavora per tradurre i sottotitoli nella tua lingua. Ciò che è importante è che questo venga eseguito sulla tua macchina in locale, offline, senza alcun servizio cloud. Viene eseguito direttamente all'interno dell'eseguibile". A quelle già introdotte dovrebbero seguire altre 100 lingue pianificate per il supporto.

VLC: funzionalità di traduzione introdotta direttamente nel software

I sottotitoli basati sull'intelligenza artificiale sono in fase di sviluppo da un po' di tempo. Sono disponibili sotto forma di un plug-in che utilizza il sistema di riconoscimento vocale Whisper di OpenAI. Tuttavia, questa nuova demo sembra essere integrata direttamente nell'app VLC e genera sottotitoli tradotti in tempo reale. Non si sa ancora quando la nuova funzionalità verrà lanciata. Questa settimana, VideoLAN ha anche festeggiato il raggiungimento di 6 miliardi di download. Come annunciato dallo stesso Kempf in un post su LinkedIn: "Il numero di utenti attivi di VLC sta effettivamente crescendo, persino in questa era di servizi di streaming". Considerando le nuove funzionalità introdotte, è possibile che il numero degli utenti superi anche i 6 miliardi.

VideoLAN è nato nel 1996 come progetto degli studenti dell'Ecole Centrale di Parigi che cercavano di trasmettere video in streaming nel campus. A differenza di molti progetti open source che hanno lottato per sopravvivere solo con le donazioni, VLC ha mantenuto il suo modello gratuito e senza pubblicità, espandendosi su più sistemi operativi. Il lettore multimediale continua a funzionare senza pubblicità, raccolta dati o flussi di entrate commerciali.