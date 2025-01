Samsung rivoluziona i TV al CES 2025 con la tecnologia Vision AI

Samsung ha svelato al CES 2025 la sua nuova tecnologia Vision AI, una soluzione innovativa pensata per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i televisori. Questa piattaforma punta a rendere i dispositivi Samsung più smart e intuitivi, grazie a funzionalità avanzate simili a quelle presenti sugli smartphone.

Tra le principali novità offerte da Vision AI spicca “Click to Search”, una funzione che permette agli spettatori di ottenere informazioni immediate su ciò che appare sullo schermo con un semplice clic. Un'altra caratteristica interessante è la traduzione automatica dei sottotitoli, resa possibile da un modello di intelligenza artificiale integrato nel dispositivo, che consente la traduzione in tempo reale di dialoghi e testi.

Un'ulteriore innovazione è rappresentata dagli sfondi generativi, una funzione creativa che permette agli utenti di personalizzare il televisore trasformandolo in una vera e propria tela digitale, capace di adattarsi allo stile della casa. Inoltre, Vision AI introduce Home Insights, una suite di strumenti pensati per monitorare e migliorare la sicurezza domestica, fornendo aggiornamenti utili come il rilevamento di comportamenti anomali nei bambini o negli anziani.

In quali modelli di TV sarà implementata questa tecnologia?

Questa tecnologia sarà implementata su tutti i modelli di televisori Samsung di nuova generazione, inclusi i popolari Neo QLED, OLED QLED e The Frame. Durante l'evento, Samsung ha anche presentato il suo televisore più evoluto: il Neo QLED 8K QN990F. Questo modello è equipaggiato con il processore NQ8 AI Gen3, in grado di garantire prestazioni elevate e una gestione avanzata delle funzionalità AI.

A testimonianza della sua visione orientata all’innovazione, Samsung ha annunciato una partnership con Microsoft e Google per integrare soluzioni di intelligenza artificiale nei nuovi dispositivi. Tra queste spicca l’arrivo di Microsoft Copilot AI, progettato per migliorare l’esperienza utente sia sui televisori che sui monitor.

Con Vision AI e i suoi nuovi prodotti, Samsung continua a definire nuovi standard per i dispositivi di intrattenimento, offrendo esperienze visive più coinvolgenti e personalizzate che uniscono tecnologia e praticità in modo unico.