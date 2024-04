Visual Studio Code: un'API per il test coverage

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento di Visual Studio Code con diverse novità. Tra queste ultime troviamo il supporto nativo per TypeScript 5.4, alcune correzioni dedicate alle finestre flottanti e una API completa per il test coverage. Il rilascio si basa questa volta su Electron 28, scelto come framework di base per la realizzazione dell'applicazione Desktop.

L'ultimo aggiornamento del progetto contiene innanzitutto una novità dedicata allo sviluppo remoto. Essa risolve un problema legato alla necessità di ripetere i prompt per le password durante le connessioni. Il nuovo exec server è ora disponibile di default e gli utenti, che continueranno ad operare via SSH, dovrebbero registrare un numero inferiore di prompt per le password e nessun altro cambiamento significativo a carico del workflow.

🎉 The March release of @code is here! Check out what's new:

🏷️ Custom editor labels - distinguish between editors with the same names!

🧪 Test Coverage API

🤖 GitHub Copilot enhancements, including terminal inline chat

... & much more!

Release notes: https://t.co/hLdqIrwHfC… pic.twitter.com/Vj3MqBOStd

— Visual Studio Code (@code) April 4, 2024