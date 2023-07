Visual Studio Code: un registro per le estensioni dei fork

Google, Salesforce, Huawei e Siemens sono alcune delle aziende che hanno aderito all'Open VSX Working Group. Un progetto lanciato da Eclipse e mirato all'implementazione di un registro di estensioni per editor compatibili con Visual Studio Code. L'iniziativa è dedicata a tutti gli sviluppatori che per il proprio lavoro utilizzano fork dell'IDE di Microsoft.

Fork di Visual Studio Code ed estensioni

Il Open VSX Working Group nasce anche per stimolare l'interesse intorno al registro che, dato il poco entusiasmo con cui sembrerebbe essere stato accolto fino ad ora, rischiava di non essere supportato già alla fine di maggio scorso.

È utile infatti ricordare che buona parte del codice sorgente di Visual Studio Code viene rilasciato sotto licenza Open Source, nello specifico tramite MIT License. Nel contempo però la Casa di Redmond mette a disposizione Code - OSS. A quest'ultimo è dedicato un repository su GitHub in quanto il codice è completamente libero e aperto.

Ciò consente di realizzare estensioni per Visual Studio Code che siano installabili anche sui suoi fork. L'IDE di Satya Nadella e soci dispone però di un proprio marketplace, mentre per le soluzioni alternative è necessario, appunto, un registro separato. Nel marketplace di Visual Studio Code sono inoltre presenti delle estensioni che non sono del tutto gratuite, integrando funzionalità addizionali premium, e questa modalità di distribuzione potrebbe non essere accettata per i fork.

I numeri del registro

A beneficiare di un registro sarebbero per esempio applicazioni come VSCodium, che è libera e gratuita, o Theia, IDE platform della stessa Eclipse. La strada da percorrere è però ancora molto lunga.

Basti pensare che ad oggi il marketplace della Microsoft ospita circa 48 mila estensioni considerando anche quelle di prodotti correlati a Visual Studio Code. Nel caso del registro alternativo parliamo invece di non più di 3 mila estensioni rese disponibili da circa 1.500 autori.

Da questo punto di vista attualmente il maggior competitor di Visual Studio Code è IntelliJ di JetBrains con oltre 7.300 estensioni. Il prodotto di Microsoft continuerebbe però a dominare in termini di utilizzatori, con un marketshare stimato di quasi il 75% nel mercato di riferimento.