Visual Studio Code ha un nuovo Office Development Kit

La Casa di Redmond ha reso disponibile l'anteprima pubblica di un Office Development Kit per l'IDE Visual Studio Code. Con questa iniziativa viene fornito un nuovo strumento per la realizzazione di add-in. I tool disponibili fino ad ora erano stati sviluppati infatti prima che le applicazioni di Office diventassero delle soluzioni Cloud Based. Si trattava quindi di tecnologie pensate per l'installazione locale in ambiente Windows, su Desktop.

Un'estensione per Visual Studio Code

La feature di cui parliamo prende il nome di Office Add-ins Development Kit. Si tratta sostanzialmente di un'estensione che per il suo impiego richiede un account attivo su Microsoft 365, Node.JS (versioni 16, 18 o 30), il package manager npm e, naturalmente, Visual Studio Code.

Tra le funzionalità disponibili vi è la possibilità di creare la struttura di progetti pensati per applicazioni come Word, Excel o PowerPoint. Nello stesso modo si possono visualizzare le anteprime dei progetti stessi ed effettuare degli aggiornamenti in tempo reale. Qualsiasi modifica venga effettuata a carico del codice di un add-in, anche in esecuzione, diventa quindi effettiva sin da subito.

Non mancano infine dei template di base che gli sviluppatori possono adattare e personalizzare secondo le proprie esigenze per lavorare più velocemente.

Tempistiche di rilascio

Almeno per il momento non sono disponibili delle tempistiche precise per il rilascio di questa estensione per Visual Studio Code. Grazie ad essa si dovrebbero risolvere molte delle problematiche emerse fino ad ora nella realizzazione di soluzioni legacy e non legacy. Alla base del progetto troviamo la Office JavaScript Library della stessa Microsoft. Questo significa che linguaggi come JavaScript e TypeScript prendono il posto di alternative come C# e Visual Basic .NET.

Ciò dovrebbe rendere più semplice la vita di chi crea add-in per Office e permettere la realizzazione di codice riusabile. A oggi però, dato che il Development Kit è ancora in fase di preview, non è da escludere l'emergere di bug e comportamenti anomali.