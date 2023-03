Visual Studio Code: disponibile l'estensione Polyglot Notebooks

La Casa di Redmond ha reso disponibile l'estensione Polyglot Notebooks per Visual Studio Code in versione definitiva. Si tratta di una soluzione che permette di utilizzare più linguaggi di sviluppo e programmazione in un singolo notebook. Nello specifico, in questo caso con il termine "notebook" ci si riferisce ad un documento che permette di integrare codice eseguibile, testo formattato e view interattive in una sola user experience.

Polyglot Notebooks e supporto a Python

Polyglot Notebooks ha quindi il compito di semplificare la realizzazione di notebook, consentendo di utilizzare più linguaggi di programmazione all'interno del notebook stesso e di passare con semplicità da uno di essi all'altro. A tal proposito è utile notare che il linguaggio più utilizzato per Jupyter Notebook, cioè i notebook con cui l'estensione è destinata ad interoperare, è Python. Polyglot Notebooks di Microsoft offre però supporto per diversi altri linguaggi tra cui JavaScript, C#, HTML ed SQL ma non per Python.

Come chiarito dai portavoce dell'azienda guidata da Satya Nadella, l'estensione è stata pensata e sviluppata per permettere agli sviluppatori di poter sfruttare sempre il linguaggio più adatto all'applicazione che desiderano sviluppare. Il ventaglio di scelte disponibile non include però la creatura di Guido van Rossum. Se si intende utilizzare Python sono comunque disponibili i notebook di Jupyter per Visual Studio Code che, a differenza di Polyglot Notebooks, non sono appunto "poliglotti". Supportano quindi un unico linguaggio alla volta e richiedono l'impostazione del kernel necessario per quest'ultimo.

Jupyter su Visual Studio Code

Polyglot Notebooks non ha dunque l'obbiettivo di sostituire l'estensione di Jupyter per Visual Studio Code che, tra l'altro, conta oggi oltre 60 milioni di installazioni nonostante sia stata spesso criticata dagli addetti ai lavori. Essa supporta inoltre diversi altri linguaggi oltre Python (R, TypeScript, GO, Pearl..) e si presenta in ogni caso uno strumento di lavoro particolarmente flessibile.

Polyglot Notebooks funziona invece grazie all'engine sviluppato nel quadro del progetto .NET Interactive che è disponibile sotto licenza Open Source in un apposito repository su GitHub.