VirtualBox 7.1.6 rilasciato con correzioni per Windows 11 24H2

VirtualBox, il famoso software di virtualizzazione open source, ha rilasciato la sua ultima versione di manutenzione, ovvero VirtualBox 7.1.6. Il nuovo update corregge alcuni bug e offre miglioramenti incrementali. Tra le modifiche più importanti, questa versione risolve un problema critico per cui le macchine virtuali Windows 11 24H2 potevano riscontrare la temuta schermata blu della morte (BSOD). Gli utenti Linux beneficiano anche di correzioni che eliminano lo sfarfallio dello schermo quando si utilizza la scheda grafica VMSVGA. L'aggiornamento include poi il supporto iniziale per i kernel Linux più recenti, come Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.6 e il kernel 6.13. Non mancano poi ulteriori miglioramenti per i kernel 6.12 e 6.4 nelle Linux Guest Additions.

VirtualBox 7.1.6: interfaccia utente migliorata e altri bugfix

L'interfaccia utente ha ricevuto notevole attenzione in questa versione, rendendo VirtualBox 7.1.6 più intuitivo e raffinato. I principali miglioramenti dell'interfaccia utente includono ad esempio il ripristino della funzionalità per modificare gli adattatori bridged all'avvio della VM. Vi è poi la risoluzione dei problemi con l'attivazione della seamless mode in base agli eventi di stato delle aggiunte guest. Infine, l’update include la correzione di rari crash su host macOS durante l'uscita dall'applicazione e il ripristino del pulsante Aiuto mancante nelle finestre delle preferenze e delle scorciatoie associate. Inoltre, gli utenti noteranno una migliore rappresentazione delle preferenze disattivate quando utilizzano temi Linux specifici. Anche l'esperienza sarà più fluida per le impostazioni avanzate e le aree di dialogo.

VirtualBox 7.1.6 introduce la possibilità di esportare e importare VM contenenti controller di storage NVMe tramite lo strumento di gestione VBoxManage. Ciò offre maggiore flessibilità per gli utenti che gestiscono ambienti virtuali ad alte prestazioni. Infine, il pacchetto introduce miglioramenti di rete, con il motore NAT ora sostituito da libslirp. Questa modifica mira a migliorare le prestazioni e l'affidabilità per le configurazioni di rete. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche apportate nella nuova versione, è possibile fare riferimento al changelog completo. VirtualBox 7.1.6 è disponibile nella sezione download del sito web del progetto. Dopo l'aggiornamento, bisogna installare l'ultima versione dell'Extension Pack, che migliora le funzionalità di VirtualBox aggiungendo funzionalità.